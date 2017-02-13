В For Honor нашли отсылку к файтингу Mortal Kombat

Находкой поделился один из пользователей Reddit, заметивший два силуэта во время начала очередного раунда сражения.

На одной из карт For Honor вдали видны два бойца, сражающиеся на местности, сильно напоминающей одно из полей боя Mortal Kombat

Пользователи предполагают, что силуэт, окутанный огнём, принадлежит бойцу Блейзу, впервые появившемуся на фоне поле боя "Яма" в игре Mortal Kombat II. Одно можно понять точно: обычный человек точно не вёл бы себя так спокойно, будучи подожжённым.

Открытое бета-тестирование For Honor, во время которого и была замечена отсылка, прошло с 9 по 12 февраля. Полноценный релиз игры на PC, PS4 и Xbox One запланирован на 14 февраля этого года.