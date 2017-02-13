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Опубликовано 13 февраля 2017, 17:49

В For Honor нашли отсылку к файтингу Mortal Kombat

На фоне одной из локаций экшена For Honor от Ubisoft внимательные игроки увидели отсылку к серии файтингов Mortal Kombat.

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/stas_hypelord

Фото: © twitter.com/stas_hypelord

Находкой поделился один из пользователей Reddit, заметивший два силуэта во время начала очередного раунда сражения.

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На одной из карт For Honor вдали видны два бойца, сражающиеся на местности, сильно напоминающей одно из полей боя Mortal Kombat

Фото: © twitter.com/stas_hypelord

Пользователи предполагают, что силуэт, окутанный огнём, принадлежит бойцу Блейзу, впервые появившемуся на фоне поле боя "Яма" в игре Mortal Kombat II. Одно можно понять точно: обычный человек точно не вёл бы себя так спокойно, будучи подожжённым.

Открытое бета-тестирование For Honor, во время которого и была замечена отсылка, прошло с 9 по 12 февраля. Полноценный релиз игры на PC, PS4 и Xbox One запланирован на 14 февраля этого года.

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Станислав Погорский
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