В For Honor нашли отсылку к файтингу Mortal Kombat
На фоне одной из локаций экшена For Honor от Ubisoft внимательные игроки увидели отсылку к серии файтингов Mortal Kombat.
Находкой поделился один из пользователей Reddit, заметивший два силуэта во время начала очередного раунда сражения.
На одной из карт For Honor вдали видны два бойца, сражающиеся на местности, сильно напоминающей одно из полей боя Mortal Kombat
Окей, Reddit типа увидел отсылку к MK в For Honor pic.twitter.com/9HZXBay34o— Stas Pogorsky (@stas_hypelord) February 13, 2017
Пользователи предполагают, что силуэт, окутанный огнём, принадлежит бойцу Блейзу, впервые появившемуся на фоне поле боя "Яма" в игре Mortal Kombat II. Одно можно понять точно: обычный человек точно не вёл бы себя так спокойно, будучи подожжённым.
Открытое бета-тестирование For Honor, во время которого и была замечена отсылка, прошло с 9 по 12 февраля. Полноценный релиз игры на PC, PS4 и Xbox One запланирован на 14 февраля этого года.