Володин поддержал идею закона о защите чести и достоинства президента России
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Мировая практика говорит о том, что такие законодательные инициативы существуют во многих странах мира, подчеркнул спикер Госдумы.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин одобрил идею создания специального закона "О защите чести и достоинства государства и президента России". Об этом он заявил на встрече со студентами университета "Иннополис" в ответ на вопрос одного из учащихся, есть ли, на его взгляд, необходимость в законодательной защите чести главы российского государства в условиях "информационного наката".
Вы правы, президента нужно защищать. Все страны защищают... Такие законы не просто необходимы, они везде есть. Потому что президент после того, как он избирается, он возглавляет институт президентства, но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован,
В то же время, по словам Володина, сейчас такой вопрос не стоит на повестке дня российских законодателей. По словам спикера Госдумы, этот вопрос "нужно обсуждать", поскольку он составляет вопрос безопасности института власти.