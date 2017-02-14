Из японской версии Resident Evil 7 убрали труп чернокожего полицейского
YouTube-канал Censored Gaming, следящий за цензурой видеоигр в различных странах, нашёл заметное отличие японской версии Resident Evil 7 от остальных.
В японской версии Resident Evil изуродованную голову чернокожего полицейского заменили на безобидную картинку
В американской и европейских версиях игрок становится свидетелем крайне неприятной сцены. В определённый момент прохождения Resident Evil 7 в холодильнике хранится отрубленная и изуродованная голова одного из персонажей. Игрока даже заставляют залезать во внутренности жертвы в поисках нужного ключа. В японской версии голову заменили на фото, символизирующее смерть героя.
Хоррор-игра Resident Evil 7 вышла на PC, PS4 и Xbox One 24 января этого года.