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Регион
Опубликовано 14 февраля 2017, 06:56

Из японской версии Resident Evil 7 убрали труп чернокожего полицейского

Кадр из видео &copy;&nbsp;youtube.com/Censored Gaming

Кадр из видео © youtube.com/Censored Gaming

YouTube-канал Censored Gaming, следящий за цензурой видеоигр в различных странах, нашёл заметное отличие японской версии Resident Evil 7 от остальных.

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В японской версии Resident Evil изуродованную голову чернокожего полицейского заменили на безобидную картинку

Кадр из видео © youtube.com/Censored Gaming

В американской и европейских версиях игрок становится свидетелем крайне неприятной сцены. В определённый момент прохождения Resident Evil 7 в холодильнике хранится отрубленная и изуродованная голова одного из персонажей. Игрока даже заставляют залезать во внутренности жертвы в поисках нужного ключа. В японской версии голову заменили на фото, символизирующее смерть героя.

Хоррор-игра Resident Evil 7 вышла на PC, PS4 и Xbox One 24 января этого года.

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Станислав Погорский
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