Обладатель прав на "Судью Дредда" хочет увидеть игру по мотивам

Босс компании Rebellion Джейсон Кингсли заявил , что хочет сотрудничать со сторонними студиями для создания новых игр по своей франшизе.

Обладатель прав на "Судью Дредда" и вселенную 2000AD хочет привлечь разработчиков для созданий игр по мотивам

Rebellion недавно отметила 40-летие вселенной 2000AD и намекнула, что поклонников вскоре ждут важные новости. Вероятно, что желание Кингсли сотрудничать со сторонними разработчиками является частью грядущего анонса.

Джейсон отдельно подтвердил, что потенциальные партнёры получат и лицензию на создание игры с судьёй Дреддом. С этим персонажем комиксов уже сняли два фильма, мультсериал, а также создали настольную и компьютерную игры.