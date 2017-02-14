Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 февраля 2017, 07:45

Обладатель прав на "Судью Дредда" хочет увидеть игру по мотивам

Обладатель прав на "Судью Дредда" и ряда других персонажей комиксов готов сотрудничать с игровыми разработчиками.

Фото: &copy; Kinopoisk/"Судья Дредд"

Фото: © Kinopoisk/"Судья Дредд"

Босс компании Rebellion Джейсон Кингсли заявил, что хочет сотрудничать со сторонними студиями для создания новых игр по своей франшизе.

image

Обладатель прав на "Судью Дредда" и вселенную 2000AD хочет привлечь разработчиков для созданий игр по мотивам

Фото: © Kinopoisk/"Судья Дредд"

Rebellion недавно отметила 40-летие вселенной 2000AD и намекнула, что поклонников вскоре ждут важные новости. Вероятно, что желание Кингсли сотрудничать со сторонними разработчиками является частью грядущего анонса.

Джейсон отдельно подтвердил, что потенциальные партнёры получат и лицензию на создание игры с судьёй Дреддом. С этим персонажем комиксов уже сняли два фильма, мультсериал, а также создали настольную и компьютерную игры.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar