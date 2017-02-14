Обладатель прав на "Судью Дредда" хочет увидеть игру по мотивам
Обладатель прав на "Судью Дредда" и ряда других персонажей комиксов готов сотрудничать с игровыми разработчиками.
Фото: © Kinopoisk/"Судья Дредд"
Босс компании Rebellion Джейсон Кингсли заявил, что хочет сотрудничать со сторонними студиями для создания новых игр по своей франшизе.
Обладатель прав на "Судью Дредда" и вселенную 2000AD хочет привлечь разработчиков для созданий игр по мотивам
Фото: © Kinopoisk/"Судья Дредд"
Rebellion недавно отметила 40-летие вселенной 2000AD и намекнула, что поклонников вскоре ждут важные новости. Вероятно, что желание Кингсли сотрудничать со сторонними разработчиками является частью грядущего анонса.
Джейсон отдельно подтвердил, что потенциальные партнёры получат и лицензию на создание игры с судьёй Дреддом. С этим персонажем комиксов уже сняли два фильма, мультсериал, а также создали настольную и компьютерную игры.