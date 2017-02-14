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Регион
Опубликовано 14 февраля 2017, 05:40

Nintendo прекращает производство консоли NES Classic Mini

Фото: &copy; simple.wikipedia.org

Фото: © simple.wikipedia.org

Представитель зарубежной торговой сети сообщил, что Nintendo прекращает производство консолей NES Classic Mini

NES Classic Mini — это миниатюрная консоль, представляющая собой уменьшенную копию NES (в России известна как "Денди") с несколькими предустановленными играми. С момента выхода устройства в прошлом году поставки NES Classic Mini не успевали покрывать весь спрос — во многих регионах консоль до сих пор невозможно купить.

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Представитель норвежской торговой сети рассказал, что Nintendo вскоре прекратит поставки консоли NES Classic Mini

Фото: © simple.wikipedia.org

Согласно официальному заявлению сети, Nintendo объявила о скором прекращении поставок устройства. Источник предполагает, что в апреле-мае магазины получат последнюю партию консолей — вероятно, их всё равно не хватит, чтобы выполнить все принятые заказы. Часть из них придётся отменить.

Возможно, Nintendo по каким-то причинам решила прекратить завоз NES Mini Classic конкретно в норвежский регион. Официального заявления на этот счёт компания пока не сделала.

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Станислав Погорский
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