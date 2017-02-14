Nintendo прекращает производство консоли NES Classic Mini

NES Classic Mini — это миниатюрная консоль, представляющая собой уменьшенную копию NES (в России известна как "Денди") с несколькими предустановленными играми. С момента выхода устройства в прошлом году поставки NES Classic Mini не успевали покрывать весь спрос — во многих регионах консоль до сих пор невозможно купить.

Согласно официальному заявлению сети, Nintendo объявила о скором прекращении поставок устройства. Источник предполагает, что в апреле-мае магазины получат последнюю партию консолей — вероятно, их всё равно не хватит, чтобы выполнить все принятые заказы. Часть из них придётся отменить.

Возможно, Nintendo по каким-то причинам решила прекратить завоз NES Mini Classic конкретно в норвежский регион. Официального заявления на этот счёт компания пока не сделала.