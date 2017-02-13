Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 февраля 2017, 20:04

В свой юбилей Татьяна Тарасова рассказала, когда "сошла с дистанции навсегда"

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Сегодня Владимир Путин наградил тренера орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Сегодня российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отмечает семидесятилетие.

Как сообщают "Дни.ру", в качестве подарка для тренера олимпийский чемпион Илья Авербух организовал гала-шоу "Юбилей в кругу друзей", в котором примут участие все прославленные российские фигуристы. Поскольку желающих поздравить тренера очень много, праздничные мероприятия будут длиться три дня.

Старт юбилейным торжествам был дан в ГУМе, куда Татьяна Тарасова пришла с несколькими десятками медалей.

По её словам, она впервые надела награды, в числе которых два ордена "За заслуги перед Отечеством", орден Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской революции. Многие из своих наград тренер получила за подготовку спортсменов к выступлению на олимпийских играх, однако особенно дорога, по словам Тарасовой, награда, которую ей вручили на Всемирной универсиаде в 1966 году.

— Я получила её на Всемирной универсиаде в 1966 году, после чего упала, выбила руку и сошла с дистанции навсегда, — рассказала Татьяна Тарасова.

Напомним, ранее "за большой вклад в в развитие физической культуры и спорта" президент РФ Владимир Путин наградил Тарасову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

BannerImage
Елена Ситник
  • Новости
  • Татьяна Тарасова (тренер)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar