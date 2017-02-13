В свой юбилей Татьяна Тарасова рассказала, когда "сошла с дистанции навсегда"

Сегодня Владимир Путин наградил тренера орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Сегодня российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отмечает семидесятилетие.

Как сообщают "Дни.ру", в качестве подарка для тренера олимпийский чемпион Илья Авербух организовал гала-шоу "Юбилей в кругу друзей", в котором примут участие все прославленные российские фигуристы. Поскольку желающих поздравить тренера очень много, праздничные мероприятия будут длиться три дня.

Старт юбилейным торжествам был дан в ГУМе, куда Татьяна Тарасова пришла с несколькими десятками медалей.

По её словам, она впервые надела награды, в числе которых два ордена "За заслуги перед Отечеством", орден Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской революции. Многие из своих наград тренер получила за подготовку спортсменов к выступлению на олимпийских играх, однако особенно дорога, по словам Тарасовой, награда, которую ей вручили на Всемирной универсиаде в 1966 году.

— Я получила её на Всемирной универсиаде в 1966 году, после чего упала, выбила руку и сошла с дистанции навсегда, — рассказала Татьяна Тарасова.