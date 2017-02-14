Около военкома на Фонтанке с ноги на ногу переминается крепыш в красной куртке. Смуглый, коренастый — мог бы сойти за уроженца какой-нибудь республики Кавказа. Но паспорт у него на испанском, а сам парень родился в далёкой Латинской Америке, на юге Чили, в городе Койаке. В Россию Николаса привела мечта — он хочет стать военнослужащим по контракту.

Но всё не так-то просто. На третьем этаже военкомата его ждёт первый неприятный сюрприз. Юный белокурый дежурный рядом с кабинетом пункта отбора на службу по контракту крутит в руках бумажку с временной регистрацией Николаса и дежурно вздыхает: мол, вам не сюда. Вам в другой военкомат, к метро "Пушкинская". Благо, недалеко. Николас бодро направляется в сторону следующей инстанции. В качестве утешительного приза — фото с той самой мечтой. Правда, пока на плакате.

Николасу Молино 21 год. Четыре недели назад он всё бросил в родном городе на другом конце света и взял билет до Петербурга. На первый взгляд — опрометчивый поступок. Но только на первый, утверждает смелый чилиец по пути из военкомата в военкомат.

— Я русский выучил сам, по Интернету, без преподавателей. "Громадика", "зловарь", — с добротным акцентом поясняет парень. — Всё сам нашёл.

А ещё он читал русских писателей. Правда, на испанском, зато каких: Толстой и Достоевский.

— "Екатерина... Анна Каренина", — поправляется Николас. — "Поступление и наказание", "Мир и война", очень понравилось.

Смуглый потенциальный новобранец смело толкает дверь военкома в Подъездном переулке. Шагает к инструктору, который неторопливо что-то обсуждает с очередным претендентом в контрактники. Бросив взгляд на Николаса, тот качает головой. Да-да, этого молодого человека здесь уже видели.

— Он приходил недавно, — поясняют в военкоме. — Мы ему объяснили: служить иностранцам у нас в армии можно. Но нужны документы.

Николасу вручают А4 со списком необходимых бумажек. Тут и медицинские осмотры, и анкета. Но самое важное — в родном консульстве или посольстве чилийцу должны дать специальную справку о том, что у него на родине не против (видимо, имеется в виду Министерство национальной безопасности страны) прохождения службы в России.

— И вообще, — по-свойски, понижая голос, объясняет человек в форме. — У нас тут служил тоже один иностранец, из ближнего зарубежья. Заключил контракт. Месяца через два-три поехал домой близких порадовать. А там его посадили лет на 20. Измена родине.

Ещё один важный пункт — курсы русского языка. Иностранцу их тоже нужно пройти, чтобы стать солдатом российской армии. Николас водит взглядом вверх-вниз по бумажке с перечнем документов. И обещает вернуться, когда получит всё на руки.

Прогуливаемся по Большой Конюшенной. Вообще-то Николасу больше нравится Невский проспект, но тут тоже ничего. За тот месяц, что парень живёт в Петербурге, он успел снять квартиру на проспекте Большевиков и чуть-чуть изучить город. Не без труда, но называет улицы, примерно знает, где метро. Говорит, что в городе на Неве немного скучает по родным.