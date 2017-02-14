За сутки украинские силовики 1024 раза обстреляли ДНР
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За прошедшие сутки киевские силовики нанесли более тысячи ударов по территории ДНР, сообщил Лайфу источник в силовых структурах республики.
— ВСУ обстреляли ДНР, в частности, из артиллерии — 41 снаряд, миномётов — 317 мин, танков — 43 снаряда, БМП — 186 раз и стрелкового оружия — 437 раз, — пояснил источник.
Наиболее интенсивный огонь вёлся по окраине Горловки, посёлку Зайцево, по северной окраине Донецка, посёлку Спартак и авдеевской промзоне, по западной окраине Донецка в Петровском районе и посёлкам на юге ДНР.