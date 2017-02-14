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Регион
Опубликовано 14 февраля 2017, 09:26

Disney расторг контракт с самым популярным видеоблогером на YouTube

Обложка видео &copy;&nbsp;youtube.com/PewDiePie

Обложка видео © youtube.com/PewDiePie

Подразделение компании Disney Maker Studios больше не сотрудничает с Феликсом Чельбергом, больше известным как PewDiePie.

Причиной этому стало видео блогера за 11 января 2017 года. В нём PewDiePie воспользовался услугами сайта Fiverr, где за 5 долларов оказываются мелкие услуги и выполняются поручения. Феликс заплатил индусам из дуэта The Funny Guys за то, чтобы они подняли плакат с надписью Death To All Jews ("Смерть всем евреям").

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Самый популярный видеоблогер оказался антисемитом

Обложка видео © youtube.com/PewDiePie

Всего на канале Чельберга было обнаружено девять видео с "антисемитским контентом". Помимо оригинального видео, удалены были другие ролики, в которых блогер рассказал, что просто хотел пошутить. Он якобы показывал, как бы вёл себя, если бы на самом деле ударился в неонацизм.

По словам самого PiwDiePie, он просто создаёт видео для своей аудитории, думая лишь о развлекательном контенте. Он признал шутки оскорбительными, и добавил, что не поддерживает ненависть к другим расам.

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Сергей Сурепин
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