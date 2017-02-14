Disney расторг контракт с самым популярным видеоблогером на YouTube

Подразделение компании Disney Maker Studios больше не сотрудничает с Феликсом Чельбергом, больше известным как PewDiePie.

Причиной этому стало видео блогера за 11 января 2017 года. В нём PewDiePie воспользовался услугами сайта Fiverr, где за 5 долларов оказываются мелкие услуги и выполняются поручения. Феликс заплатил индусам из дуэта The Funny Guys за то, чтобы они подняли плакат с надписью Death To All Jews ("Смерть всем евреям").

Самый популярный видеоблогер оказался антисемитом Обложка видео © youtube.com/PewDiePie

Всего на канале Чельберга было обнаружено девять видео с "антисемитским контентом". Помимо оригинального видео, удалены были другие ролики, в которых блогер рассказал, что просто хотел пошутить. Он якобы показывал, как бы вёл себя, если бы на самом деле ударился в неонацизм.