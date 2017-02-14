Танки, замки и "Трансформеры". Гид по еженедельным скидкам

Обзоры пользователей: крайне положительные.

Дата выхода: 31 июля 2002.

Сиквел культовой средневековой стратегии, получивший с обновлением поддержку текстур высокого разрешения, на этой неделе доступен за довольно скромные 164 рубля.

За эти деньги игроку предлагают окунуться с атмосферу эпохи Крестовых походов, исползать вдоль и поперёк четыре уникальных исторических кампании, в ходе которых ему предстоит научиться управлять собственным замком, освоить азы атаки и обороны, а также изучить особенности каждого из родов войск. Отдельно стоит упомянуть о "Пути крестоносца" — отдельном режиме, представляющий из себя сборник из пятидесяти различных миссий, лишь отдалённо связанных общим сюжетом, однако представляющих из себя цепочку испытаний, выстроенных по уровню сложности.

Для тех, кому не хватит всего вышеперечисленного, разработчики предусмотрели подборку отдельных боевых карт с возможностью выбрать количество противников, а также "Свободное строительство", позволяющее развивать свой оплот без каких-либо ограничений.

Обзоры пользователей: очень положительные.

Дата выхода: 28 марта 2003.

Если же средневековым сражениям вы предпочитаете битвы техники времён Второй мировой войны, то рекомендуем обратить своё внимание на первую часть замечательной серии стратегий "Блицкриг" от отечественной студии "Нивал", где в роли одного из всем известных полководцев вам предстоит возглавить значимые сражения с фашистами.

Отличительной особенностью игры является наличие внушительной энциклопедии вооружения, в которой описаны все виды оружия, боевой техники и транспортных средств, за исключением лёгкого стрелкового оружия. Да и сам геймплей может дать фору Company of Heroes и другим западным аналогам.

"Блицкриг" станет отличным подарком к 23 февраля молодому человеку любого возраста.

Обзоры пользователей: очень положительные.

Дата выхода: 7 февраля 2012.

Сиквел двумерного скролл-шутера от Klei Entertainment, рассказывающий о наёмнике по имени Шэнк, сразу хватает быка за рога и даёт понять — уступать оригиналу он точно не собирается. За два года с момента выхода оригинала создатели внимательно прислушались к мнению пользователей, доработав проект и выведя виртуальное насилие на совершенно новый уровень.

На выбор нам вновь дают десятки различных видов вооружения, применять которое, на своё усмотрение, нам предстоит против сотни врагов, поумневших и пополнивших свои ряды жирными собратьями. Shank 2 использует улучшенную боевую систему из первой части, что делает его одним из лучших в жанре 2D-скроллеров.

Обзоры пользователей: очень положительные.

Дата выхода: 21 августа 2012.

Единственная успешная игровая адаптация популярной серии фильмов, комиксов и фигурок может заинтересовать как истинных поклонников франшизы, так и далёких от противостояния Автоботов и Десептиконов игроков.

Transformers: Fall of Cybertron погружает нас в самый разгар сражения гигантских роботов на их родной планете. За тринадцать глав, примерно поровну делящих игровой процесс за обе противоборствующие фракции, нам предстоит погрузиться в историю, по накалу страстей не уступающим проектам Майкла Бэя. Но главное достоинство игры — вовсе не в сюжете и одиночной кампании, а в сетевом режиме. Тут вас ждёт редактор, позволяющий создать своего собственного и уникального персонажа, который уже спустя несколько минут отправится уничтожать себе подобных.

В представленный на распродаже сборник, помимо самой игры, входят все выходившие для неё дополнения и аддоны.

Обзоры пользователей: смешанные.

Сборник ролевых игр серии Two Worlds от польской студии Reality Pump Studios сегодня занимает последнее место в нашей подборке, однако не является последним по значимости. И занимает не просто так — пусть и с оговорками, обе части сказочных приключений в мире Анталур входят в пантеон лучших RPG последнего десятилетия.

С оригинальной игрой злую шутку сыграла плохая оптимизация: проект, особенно в версии для консоли Xbox 360, был выпущен в сильно недоработанном виде, что послужило причиной негативных отзывов критиков. Позднее это исправлено в выходивших обновлениях, однако осадочек остался. В остальном же Two Worlds Collection — это две крепкие игры с сильным сюжетом и не самой плохой графикой.