Мосгордума предложила усилить работу с подростками в школах

Инициатива была выдвинута после того, как 19-летний подросток совершил "прыжок веры".

Председатель комиссии Московской городской думы по безопасности Инна Святенко предложила усилить работу психологов с подростками. Как заявила она в разговоре с журналистом Лайфа, "штатные психологи, которые находятся в школе, должны обращать внимание на ряд зависимостей, помимо каких-то психологических особенностей ребёнка". В том числе речь идёт и про игроманию.

Школьные психологи усилят работу с подростками Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов

Впрочем, речь идёт не только о молодых геймерах. По словам Святенко, в душе подростков всегда "есть смятение, тревога и сомнение, связанные с отсутствием жизненной мудрости", а потому очень важно наличие психологических служб, снижающих процент суицидальных поступков.

"Суицидальные наклонности у молодых людей присутствовали во все века и до изобретения компьютера", Инна Святенко, председатель комиссии Московской городской думы.