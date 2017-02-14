Мосгордума предложила усилить работу с подростками в школах
Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов
Инициатива была выдвинута после того, как 19-летний подросток совершил "прыжок веры".
Председатель комиссии Московской городской думы по безопасности Инна Святенко предложила усилить работу психологов с подростками. Как заявила она в разговоре с журналистом Лайфа, "штатные психологи, которые находятся в школе, должны обращать внимание на ряд зависимостей, помимо каких-то психологических особенностей ребёнка". В том числе речь идёт и про игроманию.
Школьные психологи усилят работу с подростками
Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов
Впрочем, речь идёт не только о молодых геймерах. По словам Святенко, в душе подростков всегда "есть смятение, тревога и сомнение, связанные с отсутствием жизненной мудрости", а потому очень важно наличие психологических служб, снижающих процент суицидальных поступков.
"Суицидальные наклонности у молодых людей присутствовали во все века и до изобретения компьютера",
Инна Святенко, председатель комиссии Московской городской думы.
Ранее Лайф сообщал, что 19-летний геймер совершил "прыжок веры" с 23-го этажа. Есть подозрения, что причиной этому стала популярная видеоигра про убийц Assassin’s Creed.