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Опубликовано 14 февраля 2017, 10:40

Мосгордума предложила усилить работу с подростками в школах

Фото &copy; РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов

Инициатива была выдвинута после того, как 19-летний подросток совершил "прыжок веры".

Председатель комиссии Московской городской думы по безопасности Инна Святенко предложила усилить работу психологов с подростками. Как заявила она в разговоре с журналистом Лайфа, "штатные психологи, которые находятся в школе, должны обращать внимание на ряд зависимостей, помимо каких-то психологических особенностей ребёнка". В том числе речь идёт и про игроманию.

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Школьные психологи усилят работу с подростками

Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов

Впрочем, речь идёт не только о молодых геймерах. По словам Святенко, в душе подростков всегда "есть смятение, тревога и сомнение, связанные с отсутствием жизненной мудрости", а потому очень важно наличие психологических служб, снижающих процент суицидальных поступков.

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"Суицидальные наклонности у молодых людей присутствовали во все века и до изобретения компьютера",

Инна Святенко, председатель комиссии Московской городской думы.

Ранее Лайф сообщал, что 19-летний геймер совершил "прыжок веры" с 23-го этажа. Есть подозрения, что причиной этому стала популярная видеоигра про убийц Assassin’s Creed.

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Сергей Сурепин
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