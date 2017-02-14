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Регион
Опубликовано 14 февраля 2017, 15:04

Полиция Хорватии обнаружила девять мигрантов в четырёхместном Fiat

Граждане Турции незаконно пересекли границу между Боснией и Герцеговиной и Хорватией.

Полиция хорватского города Имотски обнаружила двух контрабандистов, которые в ночь с воскресенья на понедельник незаконно перевезли в Fiat Temprа через государственную границу (из Боснии и Герцеговины) девять граждан Турции, среди которых трое детей, передаёт портал IndexHR.

По информации портала, сначала стражи порядка остановили автомобиль, в котором ехал один из подозреваемых, он должен был обнаружить полицейские посты и предупредить об этом сообщников. Следом за ним правоохранители остановили крошечную иномарку со вторым контрабандистом за рулём и девятью пассажирами. 

Нарушителей уже заключили под стражу, а незаконных мигрантов направили в специализированный центр.

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Алексей Берковиц
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