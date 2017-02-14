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Опубликовано 14 февраля 2017, 13:01

Создатель "Марио" опасается виртуальной реальности

Фото: &copy;&nbsp;AFP/EAST NEWS

Фото: © AFP/EAST NEWS

Гейм-дизайнер Сигэру Миямото поделился своим видением сегмента виртуальной реальности.

Создатель культовых игровых серий The Legend of Zelda и Mario считает, что разработчикам ещё только предстоит найти баланс времени, которое необходимо проводить в играх и приложениях, связанных с виртуальной реальностью.

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Другой вопрос — как создать VR-игру, которая будет одновременно достаточно короткой, содержательной и яркой,

Сигэру Миямото, гейм-дизайнер.

Ещё в 2014 году в интервью изданию TIME Сигэру Миямото рассказал, что технология виртуальной реальности вызывает у него беспокойство. Гейм-дизайнер не был уверен, что такой формат игр необходим потребителю.

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Мне становится тревожно, когда я вижу людей, играющих в VR. Точно так же, как тревожно родителям, когда они видят своего ребёнка играющим в виртуальной реальности.

Сигэру Миямото, гейм-дизайнер.

Напомним, сейчас компания Nintendo решает проблему комфортного использования VR-гарнитуры во время длительных игровых сессий.

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Создатель "Марио" настороженно относится к виртуальной реальности

Фото: © Los Angeles Times / Polaris/East News

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Сергей Сурепин
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