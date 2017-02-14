Создатель "Марио" опасается виртуальной реальности

Гейм-дизайнер Сигэру Миямото поделился своим видением сегмента виртуальной реальности.

Создатель культовых игровых серий The Legend of Zelda и Mario считает, что разработчикам ещё только предстоит найти баланс времени, которое необходимо проводить в играх и приложениях, связанных с виртуальной реальностью.

Другой вопрос — как создать VR-игру, которая будет одновременно достаточно короткой, содержательной и яркой, Сигэру Миямото, гейм-дизайнер.

Ещё в 2014 году в интервью изданию TIME Сигэру Миямото рассказал, что технология виртуальной реальности вызывает у него беспокойство. Гейм-дизайнер не был уверен, что такой формат игр необходим потребителю.

Мне становится тревожно, когда я вижу людей, играющих в VR. Точно так же, как тревожно родителям, когда они видят своего ребёнка играющим в виртуальной реальности. Сигэру Миямото, гейм-дизайнер.

Напомним, сейчас компания Nintendo решает проблему комфортного использования VR-гарнитуры во время длительных игровых сессий.