Создатель "Марио" опасается виртуальной реальности
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Гейм-дизайнер Сигэру Миямото поделился своим видением сегмента виртуальной реальности.
Создатель культовых игровых серий The Legend of Zelda и Mario считает, что разработчикам ещё только предстоит найти баланс времени, которое необходимо проводить в играх и приложениях, связанных с виртуальной реальностью.
Другой вопрос — как создать VR-игру, которая будет одновременно достаточно короткой, содержательной и яркой,
Сигэру Миямото, гейм-дизайнер.
Ещё в 2014 году в интервью изданию TIME Сигэру Миямото рассказал, что технология виртуальной реальности вызывает у него беспокойство. Гейм-дизайнер не был уверен, что такой формат игр необходим потребителю.
Мне становится тревожно, когда я вижу людей, играющих в VR. Точно так же, как тревожно родителям, когда они видят своего ребёнка играющим в виртуальной реальности.
Сигэру Миямото, гейм-дизайнер.
Напомним, сейчас компания Nintendo решает проблему комфортного использования VR-гарнитуры во время длительных игровых сессий.
Создатель "Марио" настороженно относится к виртуальной реальности
Фото: © Los Angeles Times / Polaris/East News