Появилось видео с места обстрела Донецкого завода химических изделий

Лайф публикует видео с места обстрела Донецкого казённого завода химических изделий, по которому украинские силовики нанесли артиллерийский удар. По уточнённым данным, погиб один человек, ещё двое пострадали.

На кадрах видно, что завод частично разрушен. Сейчас на месте работают военнослужащие Донецкой Народной Республики.