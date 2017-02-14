Гейб Ньюэлл признался в троллинге фанатов Half-Life 3
Фото: © fonds-decran.org
Шум вокруг выпуска продолжения легендарной серии до сих пор не утихает среди фанатов.
Недавно в Сети опять появились слухи о разработке Half-Life 3. Произошло это после того, как фанаты решили детально изучить один из последних снимков, сделанных в офисе компании Valve в ноябре 2016 года.
Иконка Half-Life смутила геймеров
Фото: © fonds-decran.org
На фотографии девушка в очках виртуальной реальности тестировала одну из игр. Однако внимание пользователей привлёк рабочий стол на мониторе. На экране геймеры рассмотрели иконку Half-Life. Они пришли к выводу, что иконка предназначена либо для долгожданной третьей части серии, либо для Half-Life в виртуальной реальности.
Появление фотографии в Сети для нас — новость. И иконка на экране для нас — тоже новость. Если честно, подобные иконки уже некоторое время всплывают на компьютерах в офисе. И никто из нас не сможет сказать, откуда они взялись,
Грег Кумер, представитель Valve по связям с общественностью.
Основатель компании Valve Гейб Ньюэлл добавил, что некоторые из сотрудников любят устраивать розыгрыши подобного плана. По его словам, это был ещё один из самых безобидных случаев.
Некоторые из наших сотрудников, которые любят подурачиться, даже надевали футболки с логотипом Half-Life 3 на конференцию разработчиков GDC,
Гейб Ньюэлл, основатель Valve.