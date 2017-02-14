Гейб Ньюэлл признался в троллинге фанатов Half-Life 3

Шум вокруг выпуска продолжения легендарной серии до сих пор не утихает среди фанатов.

Недавно в Сети опять появились слухи о разработке Half-Life 3. Произошло это после того, как фанаты решили детально изучить один из последних снимков, сделанных в офисе компании Valve в ноябре 2016 года.

Иконка Half-Life смутила геймеров Фото: © fonds-decran.org

На фотографии девушка в очках виртуальной реальности тестировала одну из игр. Однако внимание пользователей привлёк рабочий стол на мониторе. На экране геймеры рассмотрели иконку Half-Life. Они пришли к выводу, что иконка предназначена либо для долгожданной третьей части серии, либо для Half-Life в виртуальной реальности.

Появление фотографии в Сети для нас — новость. И иконка на экране для нас — тоже новость. Если честно, подобные иконки уже некоторое время всплывают на компьютерах в офисе. И никто из нас не сможет сказать, откуда они взялись, Грег Кумер, представитель Valve по связям с общественностью.

Основатель компании Valve Гейб Ньюэлл добавил, что некоторые из сотрудников любят устраивать розыгрыши подобного плана. По его словам, это был ещё один из самых безобидных случаев.