Аппарат правительства направил в Минздрав, Минтруд и Роспотребнадзор письмо с просьбой рассмотреть вопрос о дополнительном отпуске для тех, кто сделал прививку от гриппа. К письму приложено обращение сенатора Вадима Тюльпанова на имя Ольги Голодец — именно он автор этой идеи (копии писем есть у Лайфа).

"Ежегодно в сезон эпидемии гриппа и ОРВ резко возрастает экономический ущерб от трудопотерь, связанных с болезнью работников, которые вынуждены оформлять листы нетрудоспособности", — пишет сенатор. Он напоминает, что "грипп по-прежнему является смертельной болезнью: ежегодно фиксируются случаи летального исхода".

Он предлагает давать каждому работнику, который сделал прививку от гриппа, 3 дополнительных дня оплачиваемого отпуска. Он уточняет, что "количество выходных дней может определяться по согласованию с работодателем". Новые нормы, как пишет Тюльпанов, должны быть зафиксированы в Законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" и Трудовом кодексе.

"Прошу Вас и курируемые Вами ведомства дать компетентную оценку этому предложению и рассмотреть возможность участия в разработке соответствующей законодательной инициативы", — говорится в письме Тюльпанова.

— Минздрав России приветствует инициативы по повышению мотивации граждан к вакцинации, — сообщили Лайфу в пресс-службе Минздрава.

В пресс-службе Минздрава добавили, что письмо будет рассмотрено в установленном законом порядке. В пресс-службе Минтруда сообщили, что с инициативой пока не знакомы. В Роспотребнадзоре не смогли оперативно ответить на запрос Лайфа.

Пока чиновники решают этот вопрос, работодатели начинают волноваться. По их мнению, 3 дня за прививку — это слишком много.

— В нашей стране и так не очень высокая производительность труда, много выходных дней в году из-за праздников. 3 дня — это много, — считает Юлия Забазарных, партнёр агентства по подбору персонала "Контакт". — Максимум, что здесь может быть, — предоставить выходной в день вакцинации. Но нужно понимать, насколько для каждой компании это актуально. Может быть, сотрудники и не хотят делать прививки, никто их заставить не может. 3 дня отпуска без особой нужды может повлечь ещё больше неудобств и расходов, чем больничный сотрудника.

Как ранее сообщала главный санитарный врач РФ Анна Попова, в 2016 году (осенью) в России от гриппа были привиты 56 млн человек (а осенью 2015 года — 45 млн). Именно поэтому, по её мнению, заболеваемость гриппом сейчас в 2 раза ниже, чем в прошлом году.

При этом, по данным Росстата, в 2016 году от последствий гриппа и ОРЗ в России умерло 1079 человек, в 2015 году — 477 человек.