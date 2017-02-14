Звёздный праздник. Как отмечают День влюблённых петербургские знаменитости
Актёры, футболисты, продюсеры и другие публичные личности тоже имеют право на личную жизнь — и когда, как не в День всех влюблённых, рассказать по секрету своим поклонникам о её последних новостях? Вот и петербургские знаменитости поделились своим праздником с подписчиками в соцсетях.
Фото: © instagram.com
Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин разместил на своей странице в "Инстаграме" забавное видео с любимой женой Марианной Саввиду. На видео звёздная пара дурачится: Марианна в ушках Микки-Мауса прикрывается флажком с надписью Kiss me, а сам петербургский футболист примеряет чёрные картонные усы. Свой пост Лодыгин сопроводил хештегом #люблютебябесконечно, очевидно, посвящённым супруге.
А вот актриса Настасья Самбурская не разделяет всеобщего романтического настроения. Девушка разместила в соцсети селфи с пурпурными шариками в виде сердец, однако сопроводила это фото провокационным хештегом и неприличным жестом. Кроме того, Самбурская заявила: "А у кого нет второй половинки — ну и к чёрту, ваш парень или ваша девушка ещё не родились".
По традиции ежегодное фото #FuckTheLove. С праздником. А у кого нет второй половинки — ну и к чёрту, ваш парень или ваша девушка ещё не родились. А вообще, меня удивляет стереотип, что, если вы одни, значит, непременно одиноки и несчастны. Многим дорога свобода или они ждут настоящую любовь, а не на недельку.
Жена сбежавшего из России экс-чиновника Росреестра Бориса Авакяна "миссис мира" Юлия Авакян, последовавшая за супругом в Армению, не унывает на чужбине. Многодетная мать похвасталась в Интернете кольцом с огромным камнем и большой коробкой подвявших роз.
— Happy Valentines, — пожелала всем девушка в соцсети.
Лидер петербургской группы "Марсель" Степан Ледков, как и Лодыгин, радуется счастливой семейной жизни. Певец разместил в "Инстаграме" фото с супругой Катей Кляйн, похваставшись: "Семь лет в любви, печали и радости — вместе!"
Сразу несколько селебрити разместили на своих страничках фото, видео и поздравления звёздной паре, недавно сочетавшейся браком. Петербургский миллиардер Евгений Финкельштейн женился на Марии Мирошниченко, и знаменитости Северной столицы, присутствовавшие на бракосочетании, поспешили поделиться "хрониками". Видео из дворца бракосочетаний опубликовал дизайнер Игорь Гуляев:
Фото со свадьбы со счастливыми молодожёнами запостил и продюсер Владимир Смолкин, сын популярного петербургского актёра Бориса Смолкина.
Пока другие отдыхают, празднуют свадьбы и просто дурачатся, родившаяся в Ленинграде певица Зара упорно трудится. На своей странице артистка поздравила подписчиков, а также разместила анонс собственного выступления на празднике в Кремле.
Бывший зенитовец Аксель Витсель показал себя настоящим романтиком. Футболист разместил в соцсети целый коллаж с романтическими моментами, проведёнными со второй половиной, и подписал его так же романтично — Happy #Valentinesday mon amour.
Ольга Бузова разместила в "Инстаграме" видеопоздравление для подписчиц, признавшись, что это первое 14 февраля, которое знаменитость встречает в одиночестве. "Мне сейчас сложно говорить о любви, и я не думаю, что я когда-нибудь смогу испытать это чувство заново!" — вновь пожаловалась на своё разбитое сердце петербурженка.
Это моё первое 14 февраля, которое я встречаю одна. Мне сейчас сложно говорить о любви, и я не думаю, что я когда-нибудь смогу испытать это чувство заново! Но я по-прежнему верю в настоящую, чистую, взаимную любовь, и считаю, что это главное в жизни — любить и быть любимой. Девочки мои, будьте счастливы! Я вас люблю ❤️ Ваша Ольга Бузова. @olgabuzova_design
А вот Николай Валуев сказал твёрдое нет зарубежному празднику. Депутат и бывший боксёр разместил в "Инстаграме" пост с заявлением: "14 февраля — День святого Трифона, покровителя рыболовов и охотников на Руси. С праздником, друзья!". Подписчики поддержали Валуева.