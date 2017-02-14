Звёздный праздник. Как отмечают День влюблённых петербургские знаменитости

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин разместил на своей странице в "Инстаграме" забавное видео с любимой женой Марианной Саввиду. На видео звёздная пара дурачится: Марианна в ушках Микки-Мауса прикрывается флажком с надписью Kiss me, а сам петербургский футболист примеряет чёрные картонные усы. Свой пост Лодыгин сопроводил хештегом #люблютебябесконечно, очевидно, посвящённым супруге.

Love you#люблютебябесконечно#σαγαπάω#valentineday#деньсвятоговалентина !!!!!❤️ Публикация от Yury Lodygin (@lodygin1) Фев 14 2017 в 5:07 PST

А вот актриса Настасья Самбурская не разделяет всеобщего романтического настроения. Девушка разместила в соцсети селфи с пурпурными шариками в виде сердец, однако сопроводила это фото провокационным хештегом и неприличным жестом. Кроме того, Самбурская заявила: "А у кого нет второй половинки — ну и к чёрту, ваш парень или ваша девушка ещё не родились".

Жена сбежавшего из России экс-чиновника Росреестра Бориса Авакяна "миссис мира" Юлия Авакян, последовавшая за супругом в Армению, не унывает на чужбине. Многодетная мать похвасталась в Интернете кольцом с огромным камнем и большой коробкой подвявших роз. — Happy Valentines, — пожелала всем девушка в соцсети.

Happy Valentines ❤️ Публикация от James Bond Girl (@julia_avakyan_official) Фев 14 2017 в 3:15 PST

Лидер петербургской группы "Марсель" Степан Ледков, как и Лодыгин, радуется счастливой семейной жизни. Певец разместил в "Инстаграме" фото с супругой Катей Кляйн, похваставшись: "Семь лет в любви, печали и радости — вместе!"

7 лет в любви, печали и радости — вместе! С праздником, любовь моя @katikleinee ❤ Публикация от Стёпа МАРСЕЛЬ (@stepamarsel) Фев 14 2017 в 3:27 PST

Сразу несколько селебрити разместили на своих страничках фото, видео и поздравления звёздной паре, недавно сочетавшейся браком. Петербургский миллиардер Евгений Финкельштейн женился на Марии Мирошниченко, и знаменитости Северной столицы, присутствовавшие на бракосочетании, поспешили поделиться "хрониками". Видео из дворца бракосочетаний опубликовал дизайнер Игорь Гуляев:

Фото со свадьбы со счастливыми молодожёнами запостил и продюсер Владимир Смолкин, сын популярного петербургского актёра Бориса Смолкина.

Мы от всей души поздравляем Евгения Финкельштейна и Марию Миро с бракосочетанием! Счастья молодой семье #14 #спб #питер #финкельштейн Публикация от Продюсерский центр smolkin.pro (@smolkin.pro) Фев 14 2017 в 3:41 PST

Пока другие отдыхают, празднуют свадьбы и просто дурачатся, родившаяся в Ленинграде певица Зара упорно трудится. На своей странице артистка поздравила подписчиков, а также разместила анонс собственного выступления на празднике в Кремле.

Бывший зенитовец Аксель Витсель показал себя настоящим романтиком. Футболист разместил в соцсети целый коллаж с романтическими моментами, проведёнными со второй половиной, и подписал его так же романтично — Happy #Valentinesday mon amour.

Happy #Valentinesday mon amour @r_babyberry ❤ Публикация от Axel Witsel (@axelwitsel28) Фев 14 2017 в 3:07 PST

Ольга Бузова разместила в "Инстаграме" видеопоздравление для подписчиц, признавшись, что это первое 14 февраля, которое знаменитость встречает в одиночестве. "Мне сейчас сложно говорить о любви, и я не думаю, что я когда-нибудь смогу испытать это чувство заново!" — вновь пожаловалась на своё разбитое сердце петербурженка.

А вот Николай Валуев сказал твёрдое нет зарубежному празднику. Депутат и бывший боксёр разместил в "Инстаграме" пост с заявлением: "14 февраля — День святого Трифона, покровителя рыболовов и охотников на Руси. С праздником, друзья!". Подписчики поддержали Валуева.