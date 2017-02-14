YouTube закрыла сериал видеоблогера PewDiePie из-за шуток про евреев

Феликс Чельберг, известный в Сети как PewDiePie, 11 января этого года опубликовал ролик, спровоцировавший скандал. В нём блогер воспользовался сервисом Fiverr, оказывающим различные услуги за 5 долларов. Феликс заплатил подросткам из Индии, чтобы они сняли видео с табличкой в руках, на которой написано Death to all Jews ("Смерть всем евреям"). Из-за этого ролика PewDiePie лишился партнёрской программы с Disney, но на этом беды видеоблогера не закончились.

YouTube закрыл платный сериал Scare PewDiePie с самым известным видеоблогером в мире из-за антисемитских шуток

Шоу, премьера которого состоялась 10 февраля 2016 года для подписчиков YouTube Red, продлилось полный первый сезон. YouTube планировала выпустить продолжение, но теперь интернет-сериал Scare PewDiePie официально отменён.

YouTube также лишила Феликса статуса Google Preferred. Участники этой программы считаются самыми привлекательными каналами для размещения рекламы и заключения партнёрских соглашений. Теперь Чельберг потеряет часть потенциального дохода. Также YouTube убрала рекламу из видео, которое послужило причиной скандала.