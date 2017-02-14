Слуцкий станет советником Абрамовича в новых футбольных проектах

По информации Лайфа, ныне безработный бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий примет участие в возвращении Романа Абрамовича в российский футбол.

Как уже сообщалось, российский миллиардер и владелец лондонского "Челси" возобновит инвестиции в отечественный футбол. Цель Абрамовича — финансирование и выстраивание системы национальных сборных России по возрастам, которая позволила бы вернуть престиж работе детских тренеров и повысить качество подготовки футболистов.

Программа рассчитана на 4 года.

Как уже писал Лайф, Леонид Слуцкий сейчас готовит для "Челси" аналитическую записку по молодым футболистам российского чемпионата. Параллельно он участвует и в разработке программы реализации новых российских проектов Абрамовича, согласившись стать одним из советников хозяина "Челси".

При этом Слуцкий сам оплатил курс дополнительного образования в размере 10 тысяч фунтов в одном из вузов Лондона по специальности "Спортивный менеджмент". "Челси", в свою очередь, предоставил Слуцкому право неограниченного посещения тренировок команды.

Насколько долгосрочным получится сотрудничество с Абрамовичем, зависит от того, как быстро Слуцкий трудоустроится на тренерском рынке.

По данным Лайфа, кандидатуру Слуцкого рассматривал "Краснодар", однако там пока доверяют Игорю Шалимову. Приоритетом же для Слуцкого является один из зарубежных европейских чемпионатов.

В Российском футбольном союзе информацию об участии бывшего главного тренера сборной России в будущих совместных с Абрамовичем проектах комментировать не стали.