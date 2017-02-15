"Ходячие мертвецы" умерли

Сериал о выживании в постапокалиптическом мире, полном зомби, — интересный концепт, тем более что в основу лёг комикс, насчитывающий сотни тысяч фанатов. Имея почти полную раскадровку сценария, телеканал AMC не смог вывести сериал на уровень первоисточника. Об этом говорят не только поклонники, но и общедоступный факт — признание критиков.

Например, международные награды: первый сезон сериала был выдвинут на "Золотой глобус" как лучший драматический сериал в 2011 году, а там были такие мастодонты, как "Декстер" и "Безумцы". Согласитесь, эти названия вам знакомы. Но примечательно то, что позже сериал 4 раза получал премию "Сатурн", которую сложно воспринимать всерьёз — они награждают DVD-релизы за лучшее издание. А остальные премии обходят эту мыльную оперу стороной.

Шоу превратилось в "Санта-Барбару" про зомби, сведя изначальный концепт выживания в мире, полном живых мертвецов, где человеческое общество не просто пошатнулось — оно разрушено до основания, — к пустому нытью главных героев. А слоган комикса — "В мире, где правят мёртвые, мы наконец вынуждены начать жить" — был полностью нивелирован. Герои топчутся на месте, обсуждая незначительные проблемы, изредка подвергаясь серьёзным конфликтам, которые также были упрощены.

Понятно, что для успешности сериала нужно было переупаковать идею для домохозяек — с этой задачей создатели шоу справились блестяще, но при этом превратили его в жвачку для мозга, которая его разжижает.

Большинству идей, персонажей и сюжетных поворотов, которыми удивлял комикс, не было уделено внимания или они были поданы в кастрированной форме. Одним из ярких примеров была смерть Шейна — одного из ключевых персонажей истории на её начальных этапах.

Персонаж Шейна спасает жену Рика (главного героя) во время разгара эпидемии. Рик в это время находится в коме из-за пулевого ранения. Все попросту думают, что он мёртв, и живут дальше. А Шейн начинает романтические отношения с Лори — женой главного героя. Но их dolce vita заканчивается в момент возвращения Рика с того света. Конфликт налицо. Между героями разгораются нешуточные страсти, итогом которых становится смерть Шейна.

В комиксе герои узнают об особенностях появления "ходячих" постепенно. Так, похоронив Шейна, Рик возвращается к его могиле, дабы освободить его от бремени живого мертвеца и похоронить со всеми почестями, несмотря на то что он сделал. В сериале же героя попросту сливают, без каких-либо переживаний. Хотя, на первый взгляд, этот сюжетный виток идеально вписывался в концепцию сериала для домохозяек.

Большинство персонажей постигла такая же судьба. Но самое обидное, что колоритным героям сериал попросту не даёт раскрыться. Их отправляют на бойню, как свиней, в угоду очередному безликому герою со "сложной судьбой". Главное, чтобы актёр плакал убедительно, а остальное гримом исправим.

Кстати, в новой серии появляется тигр Шива. Но ровно на 15 секунд, после чего, видимо, деньги на CGI-графику закончились. А фанаты попросту устали смотреть на плачущего Чендлера Риггза в роли Карла и его невнятного папашку Рика, роль которого исполняет Эндрю Линкольн.

Но самым большим упущением создателей сериала является отсутствие мотивации у героев. Они пустые болванчики, которым невозможно сочувствовать. А об актёрской игре и вовсе говорить не хочется. Сериал вышел на конвейерную ленту: в каждом сезоне есть архивраг, который угрожает жизням героев, а они с каменными лицами дают ему отпор на протяжении 16 серий. Если удача им не улыбнётся, то они закончат начатое в следующем сезоне, да ещё и с открытым концом, чтобы фанаты изнемогали от желания в ожидании новой порции бессмысленной жвачки.