Захватившие российских моряков пираты выдвинули свои требования

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что похищенные, по словам пиратов, находятся в удовлетворительном состоянии.

Пираты, захватившие в Нигерии членов экипажа судна BBC Caribbean, среди которых семеро россиян и украинец, рассказали о своих требованиях. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на МИД страны.

Сами требования не разглашаются. По словам пиратов, моряки находятся в удовлетворительном состоянии.