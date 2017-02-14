Захватившие российских моряков пираты выдвинули свои требования
Фото: vesselfinder.com
В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что похищенные, по словам пиратов, находятся в удовлетворительном состоянии.
Пираты, захватившие в Нигерии членов экипажа судна BBC Caribbean, среди которых семеро россиян и украинец, рассказали о своих требованиях. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на МИД страны.
Сами требования не разглашаются. По словам пиратов, моряки находятся в удовлетворительном состоянии.
Напомним, что на судно напали в Гвинейском заливе, недалеко от нефтяного терминала. Как сообщалось, пираты, которые были на моторной лодке, открыли огонь по BBC Caribbean.