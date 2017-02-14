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Опубликовано 14 февраля 2017, 19:43

Захватившие российских моряков пираты выдвинули свои требования

Фото: vesselfinder.com

Фото: vesselfinder.com

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что похищенные, по словам пиратов, находятся в удовлетворительном состоянии.

Пираты, захватившие в Нигерии членов экипажа судна BBC Caribbean, среди которых семеро россиян и украинец, рассказали о своих требованиях. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на МИД страны.

Сами требования не разглашаются. По словам пиратов, моряки находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что на судно напали в Гвинейском заливе, недалеко от нефтяного терминала. Как сообщалось, пираты, которые были на моторной лодке, открыли огонь по BBC Caribbean.

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Арина Демидова
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