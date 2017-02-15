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Опубликовано 15 февраля 2017, 06:42

Новая "Зельда" впервые получит платные дополнения

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/LoZ.Breath.of.the.Wild

Фото: © facebook.com/LoZ.Breath.of.the.Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild станет первой в основной серии игрой, для которой выпустят платные дополнения.

Nintendo объявила, что для The Legend of Zelda: Breath of the Wild будет выпущен платный контент после выхода основной игры. Это первый подобный случай для основной серии "Зельда".

Планируется выпустить два дополнения. Выход первого запланирован уже на лето, а второй набор придётся подождать до конца года. Их можно будет приобрести только в комплекте, в который также будет включён эксклюзивный набор одежды для главного героя.

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Два платных дополнения добавят в The Legend of Zelda: Breath of the Wild повышенный уровень сложности, новое подземелье и испытание

Фото: © facebook.com/LoZ.Breath.of.the.Wild

Также сказано, что подземелье во втором дополнении добавит в игру некую "новую историю".

Приобрести платный контент можно будет уже после выхода игры — 3 марта — за 1399 рублей. Комплект будет доступен для обоих версий Breath of the Wild — для Nintendo Switch и Wii U.

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Станислав Погорский
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