Страховщиков обвинили в двукратном завышении убытка от автоюристов

Страховые компании представляют завышенные цифры о выплатах автоюристам, чтобы пролоббировать поправки в закон об "автогражданке".

Российских страховщиков ОСАГО уличили в подтасовке сведений, касающихся судебных выплат. Как сообщают представители Федерации автовладельцев России (ФАР), сумма ущерба от деятельности так называемых криминальных автоюристов, озвученная руководителем Российского союза автостраховщиков (РСА), преувеличена как минимум в два раза. Эксперты полагают, что страховщики пошли на это сознательно, чтобы пролоббировать поправки к закону об ОСАГО о замене денежных выплат на восстановительный ремонт. В письме ФАР, которое, по их словам, они направили председателю Госдумы Вячеславу Володину (есть в распоряжении Лайфа) сообщается, что в преддверии рассмотрения поправок к закону об ОСАГО страховщики предоставили депутатам недостоверную информацию. По сведениям РСА, ущерб от действий автоюристов в 2015 году составил 18 млрд руб., эту сумму озвучил исполнительный директор союза Евгений Уфимцев на встрече в Госдуме, прошедшей 10 января. По словам Уфимцева, по предварительным подсчётам, в 2016 году страховщики ОСАГО выплатили по судебным решениям около 25 млрд руб., а по прогнозу на 2017 год, ущерб составит примерно 40 млрд руб. Именно эти цифры стали краеугольным камнем для инициирования законопроекта с поправками относительно "автогражданки". В ФАР с приведёнными данными не согласны, при этом в федерации ссылаются на отчёт РСА, согласно которому в 2015 году страховщики выплатили 122 млрд руб., из них по всем судебным решениям — 17 млрд руб. Доля нестраховых выплат (деньги, взысканные на штрафы и судебные расходы) в этой сумме — 43%, или 7,3 млрд руб. Таким образом, утверждается в письме, ущерб от деятельности автоюристов страховщики преувеличивают больше чем в 2 раза.

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Отдельно в письме отмечается, что сумма в 7,3 млрд руб. включает также штрафы за правонарушения самих страховщиков в отношении автовладельцев, размер которых РСА не раскрывает. Но даже представленные ФАР цифры могут быть преувеличены в два раза, уверен президент "Главстрахконтроля" Николай Тюрников. — В отчёте РСА данные представлены так, будто бы все выплаты по судебным решениям пошли в карман автоюристов. Но это не так, практика говорит о том, что судебные выплаты делятся пополам между клиентом и юристом. Поэтому даже указанная в письме ФАР сумма в 7,3 млрд не совсем точная, так как около 50% этих денег оказались у автовладельцев. Максимум что заработали автоюристы по итогам 2015 года — это 3,6 млрд руб., утверждает Тюрников. По мнению эксперта, в представленных страховщиками данных есть и ещё одна неточность: не в каждом случае автовладелец обращался за помощью к юристам, многие граждане подавали в суд самостоятельно. И выплату получали, соответственно, в полном размере, без вознаграждения посреднику.

Сами страховщики утверждают, что по итогам большинства судебных процессов деньги получают именно автоюристы, которые перекупают у пострадавших в ДТП право требования. — Большинство судов спровоцированы автоюристами, которые действуют по такой схеме: выкупают право требования за минимальную сумму и уже потом идут в суд и помимо пеней отсуживают значительные суммы не в пользу автовладельца, а в свою пользу, — сообщили в пресс-службе РСА. Эксперты же сходятся во мнении, что страховщики блефуют специально: утверждая о том, что ущерб от деятельности автоюристов растёт с каждым годом, компании лоббируют дальнейшее ужесточение закона об ОСАГО и продвигают те условия страхования, которые выгодны им. — Страховщики чувствуют свою безнаказанность, они уверены, что всё уже решено и ничто не сможет им помешать добиться своего. Поэтому они и поворачивают имеющиеся у них цифры так, чтобы выставить себя пострадавшими, которых обирают автоюристы, — уверен руководитель ФАР Сергей Канаев.

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Главная цель страховщиков в данный момент — реформировать ОСАГО, введя приоритет восстановительного ремонта над денежной выплатой в случае ДТП. Поправки к закону предусматривают, что деньги за разбитую машину автовладелец получить не сможет, вместо этого его будут направлять на ремонт в сервис, выбранный страховщиком.