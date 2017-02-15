Blizzard избавит Overwatch от корейских хакеров

Компания Blizzard объявила о введении новых мер по борьбе с корейскими хакерами в командном шутере Overwatch.

PC-версия Overwatch уже долгое время страдает от иногда встречающихся хакеров в матчах. Но на серверах в Южной Корее эта проблема разрослась до недопустимых масштабов. В американской и европейской версиях Overwatch хакеров не так много — любого уличённого в использовании сторонних программ игрока Blizzard тут же банит, а для возвращения в игру провинившемуся приходится создавать новый аккаунт и вновь приобретать Overwatch. В Южной Корее у нечестных игроков есть особая лазейка — компьютерные клубы.

Blizzard нашла способ избавить сервера Overwatch от хакеров из Южной Кореи Фото: © twitter.com/amazongames