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Регион
Опубликовано 15 февраля 2017, 05:32

Blizzard избавит Overwatch от корейских хакеров

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/amazongames

Фото: © twitter.com/amazongames

Компания Blizzard объявила о введении новых мер по борьбе с корейскими хакерами в командном шутере Overwatch.

PC-версия Overwatch уже долгое время страдает от иногда встречающихся хакеров в матчах. Но на серверах в Южной Корее эта проблема разрослась до недопустимых масштабов.

В американской и европейской версиях Overwatch хакеров не так много — любого уличённого в использовании сторонних программ игрока Blizzard тут же банит, а для возвращения в игру провинившемуся приходится создавать новый аккаунт и вновь приобретать Overwatch. В Южной Корее у нечестных игроков есть особая лазейка — компьютерные клубы.

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Blizzard нашла способ избавить сервера Overwatch от хакеров из Южной Кореи

Фото: © twitter.com/amazongames

В таких заведениях игроки могут создать бесплатный аккаунт Battle.net и через него зайти в Overwatch — плата осуществляется лишь за проведённые в клубе часы. Таким образом, нет боязни попасться на использовании читов: всегда можно создать ещё один аккаунт и продолжить портить игру товарищам по матчу.

Blizzard решила закрыть эту лазейку. Вскоре посетители компьютерных клубов Южной Кореи будут обязаны входить в собственные, а не гостевые аккаунты. Стоит игроку получить бан, обойти его будет гораздо сложнее.

Корейские аккаунты Battle.net при регистрации требуют в том числе указание номера социального страхования. Так что несколькими аккаунтами может обладать только тот, кто каким-то образом узнал чужие персональные данные, а не просто создал ещё один почтовый ящик.

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Станислав Погорский
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