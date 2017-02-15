Blizzard избавит Overwatch от корейских хакеров
Компания Blizzard объявила о введении новых мер по борьбе с корейскими хакерами в командном шутере Overwatch.
PC-версия Overwatch уже долгое время страдает от иногда встречающихся хакеров в матчах. Но на серверах в Южной Корее эта проблема разрослась до недопустимых масштабов.
В американской и европейской версиях Overwatch хакеров не так много — любого уличённого в использовании сторонних программ игрока Blizzard тут же банит, а для возвращения в игру провинившемуся приходится создавать новый аккаунт и вновь приобретать Overwatch. В Южной Корее у нечестных игроков есть особая лазейка — компьютерные клубы.
Blizzard нашла способ избавить сервера Overwatch от хакеров из Южной Кореи
В таких заведениях игроки могут создать бесплатный аккаунт Battle.net и через него зайти в Overwatch — плата осуществляется лишь за проведённые в клубе часы. Таким образом, нет боязни попасться на использовании читов: всегда можно создать ещё один аккаунт и продолжить портить игру товарищам по матчу.
Blizzard решила закрыть эту лазейку. Вскоре посетители компьютерных клубов Южной Кореи будут обязаны входить в собственные, а не гостевые аккаунты. Стоит игроку получить бан, обойти его будет гораздо сложнее.
Корейские аккаунты Battle.net при регистрации требуют в том числе указание номера социального страхования. Так что несколькими аккаунтами может обладать только тот, кто каким-то образом узнал чужие персональные данные, а не просто создал ещё один почтовый ящик.