В Fon Honor открылся магазин с продажей вещей за реальные деньги

Состоялся релиз экшена For Honor от Ubisoft, в котором игроки могут ускорить прогресс за реальные деньги.

Сервера For Honor, игры про бои между самураями, викингами и рыцарями, были запущены 14 февраля этого года. Одновременно с этим был открыт магазин внутриигровых покупок.

За реальные деньги в For Honor можно приобрести сталь, позволяющую получить новых бойцов, костюмы и увеличить получаемый опыт

Американские игроки рассказали, что за 5 долларов можно получить 5000 единиц стали, а за 100 долларов — целых 100 тысяч. Эту валюту также начисляют за участие в сражениях.

For Honor будет получать новый контент бесплатно — похожую схему Ubisoft использует для тактического шутера Rainbow Six Siege. Единственным исключением станут новые герои — их необходимо будет открывать, участвуя в боях. Либо можно приобрести сезонный пропуск — в таком случае все новые герои будут доступны сразу после их появления в игре.

For Honor доступна на PC, PS4 и Xbox One.