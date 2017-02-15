Игрок в Minecraft создал искусственный интеллект на основе игры
Кадр видео “Minecraft: Albert AI - A Self-Learning Chatbot (Vanilla 1.11)”. Скриншот © L!FE
Поклонники Minecraft продолжают создавать на основе игры самые невероятные вещи. На этот раз энтузиаст сделал полноценного виртуального собеседника.
На создание Альберта — так игрок под ником Onnowhere назвал своё творение — у его создателя ушёл целый год. Автор модификации рассказал, что давно увлекается изучением языков программирования Java и Python, но, даже имея такие знания, выполнить поставленную задачу было непросто.
Разработка проекта заняла у моддера год, и, несмотря на то что он увлекался созданием искусственного интеллекта с помощью Java и Python, применить свои знания в Minecraft было нелегко. Но Onnowhere подчеркнул, что реализация чат-бота с помощью глиняных и шерстяных блоков принесла ему определённое удовольствие.
При создании Альберта Onnowhere вдохновлялся известным чат-ботом Cleverbot, способным обучаться новым репликам при общении с пользователями. Реализация столь сложной "программы" в Minecraft стала возможной благодаря введению специальных блоков, позволяющих игрокам выполнять базовые консольные команды.
Искусственный интеллект Альберт для Minecraft умеет общаться с игроками и обучаться новым репликам
Скриншот © L!FE
Поскольку речь идёт о Minecraft, то неудивительно, что "разум" Альберта состоит из сотен глиняных и шерстяных блоков. Его автор заявил, что во время разработки подолгу искал решение появлявшихся проблем и был не уверен, что когда-то завершит задумку. Но ему это удалось.