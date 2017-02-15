Игрок в Minecraft создал искусственный интеллект на основе игры

На создание Альберта — так игрок под ником Onnowhere назвал своё творение — у его создателя ушёл целый год. Автор модификации рассказал, что давно увлекается изучением языков программирования Java и Python, но, даже имея такие знания, выполнить поставленную задачу было непросто.

Разработка проекта заняла у моддера год, и, несмотря на то что он увлекался созданием искусственного интеллекта с помощью Java и Python, применить свои знания в Minecraft было нелегко. Но Onnowhere подчеркнул, что реализация чат-бота с помощью глиняных и шерстяных блоков принесла ему определённое удовольствие.