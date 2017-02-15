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Регион
Опубликовано 14 февраля 2017, 21:36

"Тренеришка" Дзюбы унизил великого Месси. ПСЖ — "Барселона" — 4:0 (видео)

Фото:&nbsp;AP/EAST NEWS

Фото: AP/EAST NEWS

Футболисты "Пари Сен-Жермен" разгромили на своём поле каталонский суперклуб в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главным героем матча стал аргентинский полузащитник парижан Анхель Ди Мария, который поздравил самого себя с 29-летием двумя роскошными голами. Первый был забит прямым ударом со штрафного.

Ещё до перерыва преимущество хозяев упрочил немец Юлиан Дракслер.

А в начале второго тайма Ди Мария сотворил настоящий шедевр.

Но и этого ПСЖ оказалось недостаточно. Ведь в его составе присутствовал второй именинник — отмечавший 30-летие уругваец Эдинсон Кавани. Он-то и "похоронил", по сути, каталонцев во главе с Лионелем Месси, которого было не видно на поле.

ПСЖ прервал серию из трёх поражений от "Барселоны" в Лиге чемпионов с разницей в два мяча. Напомним, что главным тренером французского клуба с этого сезона работает Унаи Эмери, бывший наставник "Спартака".

Напомним, выступавший при Эмери за красно-белых Артём Дзюба называл испанца "тренеришкой". С тех пор этот специалист выиграл три подряд Лиги Европы с "Севильей", а теперь практически выбил из Лиги чемпионов самый титулованный европейский клуб Старого Света.

Ответная встреча состоится через три недели в Барселоне.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

ПСЖ — Барселона — 4:0 (2:0)

Голы: Ди Мария, 18 (1:0, штрафной). Дракслер, 40 (2:0). Ди Мария, 55 (3:0). Кавани, 72 (4:0).

Бенфика — Боруссия Дортмунд — 1:0 (0:0)

Голы: Митроглу, 48.

Предыдущий раз "Барселона" проигрывала с разницей 4 мяча 14 августа 2015 года "Атлетику" в матче за Суперкубок Испании (0:4). Кстати, незадолго до той игры "Севилья" Эмери забила "Барселоне" 4 гола, но уступила 4:5 в поединке за Суперкубок УЕФА.

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Алексей Безъязычный
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