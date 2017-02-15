"Тренеришка" Дзюбы унизил великого Месси. ПСЖ — "Барселона" — 4:0 (видео)

Главным героем матча стал аргентинский полузащитник парижан Анхель Ди Мария, который поздравил самого себя с 29-летием двумя роскошными голами. Первый был забит прямым ударом со штрафного.

Но и этого ПСЖ оказалось недостаточно. Ведь в его составе присутствовал второй именинник — отмечавший 30-летие уругваец Эдинсон Кавани. Он-то и "похоронил", по сути, каталонцев во главе с Лионелем Месси, которого было не видно на поле.

ПСЖ прервал серию из трёх поражений от "Барселоны" в Лиге чемпионов с разницей в два мяча. Напомним, что главным тренером французского клуба с этого сезона работает Унаи Эмери, бывший наставник "Спартака".

Напомним, выступавший при Эмери за красно-белых Артём Дзюба называл испанца "тренеришкой". С тех пор этот специалист выиграл три подряд Лиги Европы с "Севильей", а теперь практически выбил из Лиги чемпионов самый титулованный европейский клуб Старого Света.

Ответная встреча состоится через три недели в Барселоне.