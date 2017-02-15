Володин назвал разговоры об отчуждении Крыма посягательством на целостность РФ
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Любые разговоры об отчуждении Крыма — это посягательство на территориальную целостность России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
— Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Крыма. Крым — это часть России. Любые разговоры, кто ведёт в отношении отчуждения нашей территории... это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию, — сказал он.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США ожидает, что Россия займётся деэскалацией ситуации на Украине и "вернёт Крым".