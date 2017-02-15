Володин назвал разговоры об отчуждении Крыма посягательством на целостность РФ

— Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Крыма. Крым — это часть России. Любые разговоры, кто ведёт в отношении отчуждения нашей территории... это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию, — сказал он.