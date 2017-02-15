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Регион
Опубликовано 15 февраля 2017, 10:41

Разработчики игры "Апокалипсис сегодня" отменили сбор средств

Авторы проекта ушли с Kickstarter, чтобы возобновить краудфандинговую кампанию на своём новом сайте.

Фото: &copy; facebook.com/ApocalypseNowMovie

Фото: © facebook.com/ApocalypseNowMovie

Студия American Zoetrope осталась недовольна тем, как проходил сбор средств на Kickstarter, в связи с чем закрыла проект и теперь собирает деньги на официальном сайте игры "Апокалипсис сегодня" по одноимённому культовому фильму Фрэнсиса Форда Копполы.

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Игра "Апокалипсис сегодня" может не выйти

Фото: © kickstarter.com

Команда Копполы решила перевести краудфандинговую кампанию на новый сайт из-за того, что разработчики таким образом смогут наладить более тесную взаимосвязь с фанатами, а также оперативно рассказывать им о процессе создания игры.

На самом деле, можно предположить, что такое решение связано с тем, что разработчики не успевали собрать необходимую сумму за время кампании Kickstarter. До завершения краудфандингового проекта на этой платформе осталось всего 9 дней, а игру пока поддержали всего на 173 тысячи долларов из необходимых 900 тысяч.

По словам главы разработки игры Монтгомери Маркланда, на создание по-настоящему аутентичной игры, в которую людям захочется поиграть, студии нужно собрать 5,9 миллиона долларов — именно такая цель теперь заявлена на официальном сайте.

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Сергей Сурепин
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