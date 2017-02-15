Разработчики игры "Апокалипсис сегодня" отменили сбор средств
Авторы проекта ушли с Kickstarter, чтобы возобновить краудфандинговую кампанию на своём новом сайте.
Фото: © facebook.com/ApocalypseNowMovie
Студия American Zoetrope осталась недовольна тем, как проходил сбор средств на Kickstarter, в связи с чем закрыла проект и теперь собирает деньги на официальном сайте игры "Апокалипсис сегодня" по одноимённому культовому фильму Фрэнсиса Форда Копполы.
Игра "Апокалипсис сегодня" может не выйти
Фото: © kickstarter.com
Команда Копполы решила перевести краудфандинговую кампанию на новый сайт из-за того, что разработчики таким образом смогут наладить более тесную взаимосвязь с фанатами, а также оперативно рассказывать им о процессе создания игры.
На самом деле, можно предположить, что такое решение связано с тем, что разработчики не успевали собрать необходимую сумму за время кампании Kickstarter. До завершения краудфандингового проекта на этой платформе осталось всего 9 дней, а игру пока поддержали всего на 173 тысячи долларов из необходимых 900 тысяч.
По словам главы разработки игры Монтгомери Маркланда, на создание по-настоящему аутентичной игры, в которую людям захочется поиграть, студии нужно собрать 5,9 миллиона долларов — именно такая цель теперь заявлена на официальном сайте.