В концовке Watch Dogs 2 появился намёк на продолжение

Новый патч не только добавил в игру технические изменения, но и расширил финальную сцену боевика.

Компания Ubisoft выпустила очередное обновление для Watch Dogs 2. В этот раз разработчики не только решили проблемы с технической составляющей игры, но и изменили концовку.

GTA про хакеров переезжает в Лондон Фото © Wikimedia Commons

Содержание финальной сцены Watch Dogs 2 намекает на продолжение игры и возможное место событий третьей части. Координаты, которые указаны в окне аудиозаписи из последней сцены, соответствуют району Брикстон на юге Лондона.

Помимо этого в игре появились новая анимация танцев, одежда и эмоции. Также разработчики "отполировали" стрельбу из огнестрельного оружия.