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Опубликовано 15 февраля 2017, 09:46

В концовке Watch Dogs 2 появился намёк на продолжение

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Новый патч не только добавил в игру технические изменения, но и расширил финальную сцену боевика.

Компания Ubisoft выпустила очередное обновление для Watch Dogs 2. В этот раз разработчики не только решили проблемы с технической составляющей игры, но и изменили концовку.

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Фото © Wikimedia Commons

Содержание финальной сцены Watch Dogs 2 намекает на продолжение игры и возможное место событий третьей части. Координаты, которые указаны в окне аудиозаписи из последней сцены, соответствуют району Брикстон на юге Лондона.

Помимо этого в игре появились новая анимация танцев, одежда и эмоции. Также разработчики "отполировали" стрельбу из огнестрельного оружия.

Watch Dogs 2 — мультиплатформенная игра в жанре приключенческого боевика с открытым миром, вышедшая 15 ноября 2016 года на консолях PlayStation 4 и Xbox One, а на ПК — 29 ноября.

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Сергей Сурепин
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