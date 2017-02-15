Смерть от тысячи порезов. Обзор Nioh

На пути возникает враг — всё тот же, обруганный каждым матерным словом, трижды проклятый и посланный в самые нелицеприятные места. Уже вспотевшие ладони яростно сжимают геймпад, в сотый раз начинается до боли знакомое сражение. Противник вдруг действует иначе, чем в прошлый раз, — паникуешь, ошибаешься, умираешь. Вновь возрождаешься на том же месте, что и до этого. Злишься на себя и думаешь, как стать лучше и зачем ты вообще в это ввязался. Нет, это не очередная часть Dark Souls — это Nioh.

В действительности, сложность и общая хардкорность здешних правил — единственное, что объединяет эти игры. Nioh заимствует пару основных механик Souls-поджанра: вместо костров сохраняться нужно у алтарей, души (опыт) заменили на кристаллы амриты. Но чем больше времени проводишь за новым творением студии Team Ninja, тем очевиднее становятся различия.

Серия Dark Souls кроме своей сложности запомнилась мрачным, но при этом красивым сеттингом. Там игрок был умирающей искрой надежды, пытающейся разжечь пламя уже, на самом деле, погибшего мира. Nioh другая: здешняя история почти целиком разворачивается в 1600 году в разных частях Японии. Кругом война, феодальные интриги, ниндзя и самураи. Есть ещё и духи-хранители и демоны ёкай — они оказывают серьёзное влияние на развитие событий, но при этом сокрыты от глаз большинства населения. Но не от нашего героя.

Уильям — британец, пират с почти полностью отсутствующей предысторией. Его дух-хранитель умеет искать драгоценную амриту, из-за чего его решает похитить главный злодей — ещё более загадочный, чем протагонист. Уильям не может пережить разлуку и отправляется в Японию, чтобы вернуть украденного товарища, стать редчайшим самураем-чужеземцем и заодно спасти мир. Вот и вся история героя.

За односложным и пустым персонажем на самом деле стоит историческая личность. Уильям Адамс считается первым британцем, доплывшим до Японских островов. Он был торговцем и мореплавателем, за что местные прозвали Уильяма настоящего, как и героя игры, Андзином ("штурман" с японского), а позже его удостоили титула самурая. На этом сходства заканчиваются — Адамс не владел оружием, не убивал демонов и вообще прославился тем, что помог развить торговые отношения между Японией, Англией и Голландией. Зато, опять же, историческая личность — их в Nioh хватает. Правда, незнакомому с японской историей человеку, разумеется, на это будет плевать.

И, если быть честным, сюжет Nioh не способен вызвать интерес. В отличие от пресловутых Souls, история здесь подаётся преимущественно кинематографическими роликами, а также зарисовками с закадровым голосом. Прямолинейность в данном случае лишь вредит: пропадает мистицизм происходящего, игрока даже перегружают экспозицией, именами и событиями. Не помогает и то, что некоторые диалоги звучат прямо на уровнях, зачастую в бою. Это не та игра, где есть возможность почитать субтитры во время сражений, — а почти все герои, кроме главного, говорят исключительно на японском. В конце концов сдаёшься: это плохиш, которого надо остановить, потому что, ну, так надо, — вот и всё, что запоминаешь из происходящего.

Куда интереснее исследовать мир игры. Каждая локация пронизана шармом азиатской архитектуры: величественные дворцы, яркие сады и чудесные дворики с горячими источниками становятся привлекательными местами для прогулки, пусть технически игра и выглядит устаревшей. Особенно запоминаются ёкай, основанные на японской мифологии: шипастые и рогатые чудовища атакуют не только топорами, но ещё и жутким языком, а иногда у них по несколько голов. Словом, компания у Уильяма на протяжении всей игры крайне колоритная.

Но довольно о сюжете и мире — Nioh удерживает совсем не ими. Во главе здесь быт самурая, полный насилия, смертей и отрезания конечностей. Уильям волен выбирать из нескольких типов оружия — от банальной катаны до экзотики вроде кусаригамы, этакого крюка на длинной цепи. Каждый тип имеет собственный набор атак, можно использовать сильный удар или слабый, а также переключаться между тремя стойками. И это ещё не всё — в боевой системе Nioh можно утонуть.

Тут-то и приходит осознание, что Team Ninja скорее сделала негласное продолжение Ninja Gaiden, а не попыталась скопировать Dark Souls. Бои строятся на использовании связок приёмов, которые нужно отдельно изучать и настраивать. Некоторые нужны просто для урона, другие моментально лишают врагов энергии ки, необходимой буквально для любого действия. Есть и умения, выполняющие другие задачи. На словах такое разнообразие может показаться заманчивым, но в действительности же система, полная нюансов, оказывается не особенно востребованной. Во время прохождения волнует только то, когда нужно ударить, а когда следует увернуться или поставить блок, — противников не впечатлить знаниями эффектных комбо. Да и сражений с живыми оппонентами здесь нет — можно призвать лишь призрака погибшего игрока, управлять которым будет искусственный интеллект.

Главными экзаменаторами ваших навыков, разумеется, становятся боссы. Временами они вызывают восторг: Уильям встречает в незабываемых локациях неповторимых существ, одним видом рассказывающих свою предысторию, нрав и предпочтения в бою. Такие сражения запоминаются надолго: чего только стоит первый (не считая вступления) монстр на горящем корабле, который сперва пытается раздавить игрока, используя кандалы, а затем освобождается от них и швыряет многотонные шары во все стороны. Один из сложнейших боссов и вовсе достиг геймдизайнерского дзена игр этого поджанра. Я умирал от рук ледяной копейщицы около сотни раз, она была беспощадна. И всё же я не переставал восхищаться, до чего красив и величествен был тот бой, как грациозно мой оппонент размахивал копьём и замораживал воздух нежным дыханием. Не каждая игра способна вызывать столь противоречивые эмоции — это бесценный опыт.

Сами уровни также нередко радуют разными дизайнерскими находками. Вместо открытого мира в Nioh есть только карта мира с выбором заданий, зато каждая сюжетная миссия явно отличается от других. Речь даже не о труде художников, заслуживающем отдельного упоминания. Очаровывает то, что в доме ниндзя Уильям натыкается на десятки ловушек и вынужден искать путь через лабиринты с секретными дверями — весьма очевидный штрих, которому, однако, удалось приумножить шарм окружения. С началом каждой миссии предвкушаешь знакомство с её особенностями — и не оказываешься обманут.

Но тут важно уточнение, что речь идёт о сюжетных миссиях, — в Nioh не меньше необязательных заданий. Они уже не блещут оригинальностью: Уильям оказывается в тех же местах, но с другими врагами и слегка изменённой местностью. Драться приходится зачастую с рядовыми противниками, а если появляется необязательный босс, то это почти наверняка человек, дерущийся так же, как и другие люди, только с увеличенными уроном и количеством здоровья. Nioh зачем-то гонится за количеством, порой напрочь забывая о качестве, — даже среди сюжетных боссов добрая треть оказывается вторична и скучна. Среднее прохождение одной только обязательной части может занять хоть 50 часов — вот только непонятно, зачем было добиваться пугающей цифры, жертвуя оригинальностью.

Вводит в замешательство и кривая сложности игры. Почему-то самые суровые боссы встречаются почти в самых первых миссиях — Nioh будто проводит обряд инициации, с порога отсеивая всех слабых и потому недостойных. Для тех, кто попал в "клуб", жизнь становится проще: чем дальше проходишь, тем проще становится, — это при том, что уровень моего персонажа уже на середине игры был на несколько десятков ниже уровня задания. Временами Nioh вновь становится очень суровой, но в основном всё слабеет и слабеет — вплоть до того, что финальные боссы кажутся какой-то шуткой или отвлекающим манёвром. Удивительный случай: прохождение сюжетных миссий в обратном порядке и то наверняка чувствовалось бы более правильным.

Такова природа Nioh: она необъятна, как жизнь, так же нелогична и непредсказуема. Она будто создана так, чтобы игрок в ней заблудился: понадобится ещё несколько тысяч знаков, чтобы описать десятки дополнительных механик, настроек и тонкостей (нашлось даже место клановой системе). Возможности опьяняют: можно застрять на пару сотен часов, выполняя все задания, получая платиновый трофей и подбирая идеальную экипировку, — характеристики предметов генерируются случайно, прямо как в какой-нибудь Diablo.

У Nioh достаточно очарования и вызова мастерству игрока, чтобы её хотелось пройти, но её неравномерность может легко отпугнуть.

Достоинства:

оригинальный арт-дизайн;

огромное количество контента;

множество механик для изучения и освоения;

игра достаточно отличается от Dark Souls;

кастомизация экипировки;

многие запоминающиеся боссы и уровни;

главный герой — первый западный самурай.

Недостатки:

сложная, но неинтересная история;

сложность угасает по мере прохождения;

в игре слишком много не очень нужных вещей;

много лениво сделанных боссов;

периодически камера ведёт себя неадекватно.