ВСУ разместили в районе Дебальцева артиллерию и миномёты

Вооружение было обнаружено в трёх километрах от линии соприкосновения, рядом с селом Луговое.

Украинские силовики разместили у линии соприкосновения в районе Дебальцева тяжёлую артиллерию и миномёты, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

— Украинское командование продолжает нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, наращивая потенциал своих подразделений в зоне так называемой АТО, — цитирует ЛИЦ слова Андрея Марочко.