ВСУ разместили в районе Дебальцева артиллерию и миномёты
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Вооружение было обнаружено в трёх километрах от линии соприкосновения, рядом с селом Луговое.
Украинские силовики разместили у линии соприкосновения в районе Дебальцева тяжёлую артиллерию и миномёты, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
— Украинское командование продолжает нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, наращивая потенциал своих подразделений в зоне так называемой АТО, — цитирует ЛИЦ слова Андрея Марочко.
Так, по словам представителя народной милиции, артиллерийские орудия и миномёты были обнаружены в районе села Луганское на расстоянии трёх километров от линии боевого соприкосновения. Кроме того, рядом с селом Золотое украинские военные скрывают запрещённые минскими соглашениями вооружения от представителей СММ ОБСЕ.