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Опубликовано 15 февраля 2017, 11:08

ВСУ разместили в районе Дебальцева артиллерию и миномёты

Фото:&nbsp;&copy; РИА Новости/Дэн Леви

Фото: © РИА Новости/Дэн Леви

Вооружение было обнаружено в трёх километрах от линии соприкосновения, рядом с селом Луговое.

Украинские силовики разместили у линии соприкосновения в районе Дебальцева тяжёлую артиллерию и миномёты, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

 

— Украинское командование продолжает нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, наращивая потенциал своих подразделений в зоне так называемой АТО, — цитирует ЛИЦ слова Андрея Марочко.

Так, по словам представителя народной милиции, артиллерийские орудия и миномёты были обнаружены в районе села Луганское на расстоянии трёх километров от линии боевого соприкосновения. Кроме того, рядом с селом Золотое украинские военные скрывают запрещённые минскими соглашениями вооружения от представителей СММ ОБСЕ.

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Артём Андреев
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