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Регион
Опубликовано 15 февраля 2017, 14:48

Бывшего игрока "Локомотива" О'Коннора оштрафовали за кражу пиджака

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

В суде адвокат футболиста заявил, что отец троих детей горько сожалеет о случившемся.

Бывший нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Гарри О'Коннор оштрафован на 900 фунтов стерлингов за кражу пиджака в магазине Эдинбурга, сообщает BBC News.

По информации британской газеты, это произошло в ноябре 2016 года, когда футболист зашёл в магазин на площади Святого Андрея. Адвокат О'Коннора завил, что спортсмен "горько сожалеет о случившемся".

Гарри О'Коннор признал свою вину. Суд обязал шотландца выплатить компенсацию магазину в 700 фунтов стерлингов, ещё 200 фунтов О'Коннор выплатит государству.

Отметим, что футболист защищал цвета ФК "Локомотив" в 2006–2007 годах. Кроме того, несколько лет он выступал в национальной сборной Шотландии.

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Артём Андреев
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