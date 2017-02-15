Бывшего игрока "Локомотива" О'Коннора оштрафовали за кражу пиджака

В суде адвокат футболиста заявил, что отец троих детей горько сожалеет о случившемся.

Бывший нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Гарри О'Коннор оштрафован на 900 фунтов стерлингов за кражу пиджака в магазине Эдинбурга, сообщает BBC News.

По информации британской газеты, это произошло в ноябре 2016 года, когда футболист зашёл в магазин на площади Святого Андрея. Адвокат О'Коннора завил, что спортсмен "горько сожалеет о случившемся".

Гарри О'Коннор признал свою вину. Суд обязал шотландца выплатить компенсацию магазину в 700 фунтов стерлингов, ещё 200 фунтов О'Коннор выплатит государству.