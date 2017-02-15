В законодательстве пропишут значение понятия "Вечный огонь"

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет официальное определение понятия "Вечный огонь" и вводит понятие "огонь памяти". Также законопроект предполагает, что власти регионов России обяжут вести учёт мемориалов, содержащих Вечный огонь, а также запретят выключать его, чтобы экономить.

Авторы законопроекта предлагают определить Вечный огонь как часть мемориального сооружения, на котором "обеспечивается постоянное горение от магистрального газопровода". В то же время огнём памяти предлагается считать часть мемориального сооружения, на котором огонь зажигается по временной схеме от газовых баллонов.

Отдельно в законе планируют прописать, чтобы чиновники обеспечивали горение Вечного огня круглый год, а огня памяти — в дни воинской славы.

Как показало исследование, проведённое Минкультуры, Минобороны и Общероссийским народным фронтом в 2015 году, только 22% Вечных огней из более чем 3,6 тыс. функционирует постоянно, 77% — в праздничные дни, а 1% — не функционируют вообще. По оценкам специалистов, в год необходимо от 400 до 500 тыс. рублей на поддержание одного Вечного огня.

Напомним, с инициативой вести учёт и бесперебойное функционирование Вечного огня в 2014 году выступил Владимир Путин.