Американская почта потеряла коллекцию картриджей на 10 тысяч долларов

Геймер запланировал оцифровать сто редких игр, которые выходили на Super Nintendo.

Автор эмулятора Higan SNES Emulator под псевдонимом Byuu планировал сохранить в цифровом виде оригинальные версии всех игр консоли Super Nintendo. Ранее ему удалось оцифровать первую партию из 100 коллекционных изданий, которые геймер взял в аренду. Однако вторая поставка не дошла до адресата по вине почтовой службы США.

Почта США угробила коллекционные картриджи с играми Фото: © Flickr/Anne

Фанат хотел оцифровать оригинальные картриджи SNES, чтобы сохранить библиотеку приставки в её первозданном виде. Вторую партию картриджей он заказал у коллекционера из Франкфурта. Посылка преодолела Тихий океан, однако после этого была утрачена. Всему виной — почтовая служба США.

Картриджи стоили от 7,5 до 10 тысяч долларов

Геймер пытался найти посылку, а также назначил вознаграждение за любую информацию о местонахождении игр, однако 14 февраля объявил, что проект по оцифровке картриджей SNES "мёртв".