РФС попросил Слуцкого публично извиниться за слова об "избиении арбитров"
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Комитет по этике Российского футбольного союза счёл неподобающими высказывания бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого.
Год назад на одной из телепередач Слуцкий заявил следующее:
— В принципе, если человек — арбитр, то его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия.
Комитет по этике РФС рекомендовал специалисту принести публичные извинения.
Напомним, что по информации Лайфа, ныне безработный Слуцкий в настоящий момент готовит аналитическую записку по молодым российским футболистам для клуба "Челси". Также он будет оказывать консультационные услуги владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу при реализации новых инвестиционных проектов совместно с РФС.