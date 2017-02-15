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Регион
Опубликовано 15 февраля 2017, 16:58

РФС попросил Слуцкого публично извиниться за слова об "избиении арбитров"

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Песня

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Комитет по этике Российского футбольного союза счёл неподобающими высказывания бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого.

Год назад на одной из телепередач Слуцкий заявил следующее:

— В принципе, если человек — арбитр, то его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия.

Комитет по этике РФС рекомендовал специалисту принести публичные извинения.

Напомним, что по информации Лайфа, ныне безработный Слуцкий в настоящий момент готовит аналитическую записку по молодым российским футболистам для клуба "Челси". Также он будет оказывать консультационные услуги владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу при реализации новых инвестиционных проектов совместно с РФС.

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