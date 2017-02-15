РФС попросил Слуцкого публично извиниться за слова об "избиении арбитров"

Год назад на одной из телепередач Слуцкий заявил следующее:

— В принципе, если человек — арбитр, то его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия.

Комитет по этике РФС рекомендовал специалисту принести публичные извинения.

Напомним, что по информации Лайфа, ныне безработный Слуцкий в настоящий момент готовит аналитическую записку по молодым российским футболистам для клуба "Челси". Также он будет оказывать консультационные услуги владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу при реализации новых инвестиционных проектов совместно с РФС.