Даже после вскрытия в Малайзии не смогли установить причину смерти Ким Чон Нама
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В убийстве брата северокорейского лидера подозреваются гражданки Вьетнама и Мьянмы.
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела Ким Чон Нама, не смогли определить причину смерти брата северокорейского лидера, сообщает Kyodo News.
Напомним, нападение на родственника Ким Чен Ыра произошло 14 февраля в аэропорту Куалу-Лумпур. По подозрению в убийстве брата Ким Чен Ына были задержаны две женщины — гражданки Вьетнама и Мьянмы.
По предварительной версии, подозреваемые набросили на Ким Чон Нама платок, пропитанный ядом. Мужчина почувствовал жжение в глазах и позвал на помощь. Он скончался по пути в малайзийскую больницу.