Даже после вскрытия в Малайзии не смогли установить причину смерти Ким Чон Нама

Напомним, нападение на родственника Ким Чен Ыра произошло 14 февраля в аэропорту Куалу-Лумпур. По подозрению в убийстве брата Ким Чен Ына были задержаны две женщины — гражданки Вьетнама и Мьянмы.

По предварительной версии, подозреваемые набросили на Ким Чон Нама платок, пропитанный ядом. Мужчина почувствовал жжение в глазах и позвал на помощь. Он скончался по пути в малайзийскую больницу.