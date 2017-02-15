Electronic Arts прекращает поддержку игры по "Звёздным войнам"
Кадр видео: youtube/Electronic Arts Russia
Студия DICE объявила о том, что в шутере Star Wars Battlefront больше не будут добавлять новый контент.
Об этом стало известно от официального аккаунта EA Star Wars в Twitter, который также публикует обновления по Star Wars Battlefront.
@SmokeNToke831 There are currently no plans to add any new content updates to Star Wars Battlefront.— EAStarWars (@EAStarWars) 14 февраля 2017 г.
Студия DICE не планирует добавлять новый контент в шутер Star Wars Battlefront
Это объясняется тем, что DICE сейчас занята разработкой продолжения Star Wars Battlefront, которая также получит полноценную сюжетную кампанию. Новая игра должна выйти уже в конце этого года.