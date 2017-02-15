Electronic Arts прекращает поддержку игры по "Звёздным войнам"

Студия DICE объявила о том, что в шутере Star Wars Battlefront больше не будут добавлять новый контент.

Об этом стало известно от официального аккаунта EA Star Wars в Twitter, который также публикует обновления по Star Wars Battlefront.

@SmokeNToke831 There are currently no plans to add any new content updates to Star Wars Battlefront. — EAStarWars (@EAStarWars) 14 февраля 2017 г.

Студия DICE не планирует добавлять новый контент в шутер Star Wars Battlefront