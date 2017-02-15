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Опубликовано 15 февраля 2017, 16:39

Electronic Arts прекращает поддержку игры по "Звёздным войнам"

Кадр видео: youtube/Electronic Arts Russia

Кадр видео: youtube/Electronic Arts Russia

Студия DICE объявила о том, что в шутере Star Wars Battlefront больше не будут добавлять новый контент.

Об этом стало известно от официального аккаунта EA Star Wars в Twitter, который также публикует обновления по Star Wars Battlefront.

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Студия DICE не планирует добавлять новый контент в шутер Star Wars Battlefront

Это объясняется тем, что DICE сейчас занята разработкой продолжения Star Wars Battlefront, которая также получит полноценную сюжетную кампанию. Новая игра должна выйти уже в конце этого года.

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Станислав Погорский
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