Обновление Steam "спрятало" игры от независимых разработчиков
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Игровой сервис Steam получил очередное обновление. В нём была изменена навигация в списке игр магазина.
Теперь в Steam намного сложнее увидеть новинки от независимых разработчиков, ещё не заработавших базу поклонников и место на главной странице.
Последнее обновление Steam сделало поиск инди-игр от малоизвестных разработчиков почти невыполнимым
Фото: © wikipedia.org
Увидеть подобные игры можно только пройдя крайне неочевидный путь через библиотеку магазина. Необходимо открыть раздел "Популярные новинки", после чего выбрать "Новинки", затем найти все "Популярные новинки" внизу, после чего нажать "Новинки" и, наконец, отыскать кнопку "Все новинки" в нижней части страницы.