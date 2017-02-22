Русская "магия"

Magic: The Gathering была изобретена американским математиком Ричардом Гарфилдом и впервые увидела свет в 1991 году. После чего права на настолку приобрела неизвестная тогда компания Wizards of the Coast, которая представила первую редакцию игры общественности в 1993 году. Игра обрела невероятную популярность и обзавелась тысячами фанатов. Люди играли в "Магию" буквально везде.

В 2005 году настолка вышла в России официально, а компания "Мир фэнтези" являлась эксклюзивным дистрибьютором игры. Но у нас она появилась задолго до официального релиза.

В начале 90-х в России из настолок были "Монополия" и всем известные шахматы и нарды. О том, что мир настольных игр не ограничивается полем и напечатанными купюрами, никто и предположить не мог. У нас всегда играли в карточного "Дурака".

Слухи о новом настольном чуде доползли до России практически сразу. Те, у кого были деньги, привозили игру из Штатов в качестве подарка. А счастливые обладатели стартового набора сразу же распускали слухи о том, что это невероятное развлечение, в которое вскоре будут играть все.

"Магия" полностью изменила представление людей о настольных играх. Она стала первой ККИ — коллекционной карточной игрой в мире. Wizards of the Coast пытались повторить успех игры, создавая бесчисленных клонов по известным вселенным: от "Звездных войн" до Гарри Поттера. Но ни одна франшиза не смогла повторить успеха вымышленного мира "Магии".

К слову, только самые преданные фанаты смогут рассказать вам о сюжетных перипетиях этой вселенной. Сюжет никогда не волновал играющих, им был важен процесс. Сбор собственной колоды и разработка стратегии — ключевые факторы для игрока. Но не стоит забывать о факторе коллекционирования, сбор карточек с красивыми картинками встал наравне с филателией и нумизматикой — это был настоящий бум.

В Россию игра попадала подпольным путём. Энтузиасты специально ездили в США, чтобы привезти чемодан, который был доверху забит бустерами или стартовыми наборами "Магии". После чего содержимое саквояжей оказывалось на прилавках подвальных магазинов или ларьков у метро. Если сейчас школьники откладывают деньги с обедов на новую приставку или видеоигру, то раньше это делали ради нового бустера — в надежде вытащить ультраредкую карту.

Сформировался целый рынок продажи карточек. Счастливчики, которым удалось достать редкую карту, могли продать её за баснословные деньги или обменять на более ценный экземпляр. А те, у кого не было средств на покупку нужных карт, а поиграть всё равно хотелось, попросту рисовали их — создавали прокси-карты.

Но многие спотыкались о языковой барьер не в силах осилить правила, написанные на английском языке. Но в начале двухтысячных на рынке появился наш ответ "Магии" — русская коллекционная карточная игра "Берсерк". Во многом её популярность была обусловлена тем, что правила были упрощены, а самое главное — были написаны на великом и могучем. Но "Берсерку" так и не удалось вытеснить оригинал с рынка, но знатный процент игроков действительно переметнулся на сторону русского клона.

За десять с лишним лет рынок настольных игр полностью изменился. Коллекционные карточные игры стали уступать большим проектам с миниатюрами и креативным сеттингом. Фанаты ролевых игр привыкли к тому, что могут пощупать своего героя, а не выстраивать его образ у себя в голове. А если на прочтение правил уходит меньше часа, то конкурировать с таким проектом "Магия" попросту не может.

Но несмотря на это, магия всё так же сильна. К игре продолжают выходить обновления, а разработчики активно поддерживают как настолку, так и её фанатов. Удивительно, что игра с более чем двадцатилетней историей до сих пор продолжает существовать и даже привлекать новых фанатов. Возможно, при создании действительно привлекали колдунов?