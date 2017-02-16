Русские рэперы сняли клип на игровую камеру Xbox Kinect
Кадр видео: youtube/respectproduct
Русские рэперы решили использовать для съёмок очередного клипа не самую стандартную камеру.
Рэперы Жара и Пика сняли клип на трек "Самогон" с помощью игрового аксессуара Xbox Kinect.
Русские рэперы Жара и Пика сняли новый клип на геймерскую камеру Xbox Kinect
Контроллер Microsoft создан в первую очередь для отслеживания движений пользователя, но может быть использован и как обычная веб-камера. Тем не менее более привлекательным для записи видео является режим, создающий объёмную модель двигающихся предметов, попавших в объектив. Такая запись состоит из множества отдельных и различимых точек — получается изображение в оригинальном стиле.
Xbox Kinect активно используется энтузиастами для технических и творческих целей, никак не связанных с игрой или разработкой видеоигр.