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Опубликовано 16 февраля 2017, 05:32

Русские рэперы сняли клип на игровую камеру Xbox Kinect

Кадр видео: youtube/respectproduct

Кадр видео: youtube/respectproduct

Русские рэперы решили использовать для съёмок очередного клипа не самую стандартную камеру.

Рэперы Жара и Пика сняли клип на трек "Самогон" с помощью игрового аксессуара Xbox Kinect.

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Русские рэперы Жара и Пика сняли новый клип на геймерскую камеру Xbox Kinect

Контроллер Microsoft создан в первую очередь для отслеживания движений пользователя, но может быть использован и как обычная веб-камера. Тем не менее более привлекательным для записи видео является режим, создающий объёмную модель двигающихся предметов, попавших в объектив. Такая запись состоит из множества отдельных и различимых точек — получается изображение в оригинальном стиле.

Xbox Kinect активно используется энтузиастами для технических и творческих целей, никак не связанных с игрой или разработкой видеоигр.

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Станислав Погорский
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