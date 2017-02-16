Valve оправдала отсутствие защиты от читеров в своих играх

В последнее время от игроков стало поступать всё больше жалоб на то, что сервера их любимых игр от Valve переполнены читерами. Компания решила прокомментировать проблему на сайте Reddit.

Valve умышленно убрала защиту от читеров из Counter Strike: Global Offensive и других своих онлайн-игр

Своё решение Valve объяснила тем, что автоматический "античит" лишь начал бы гонку вооружений с нечестными игроками. Последние рано или поздно находили бы всё новые лазейки в защите, и труд разработчиков оказался бы напрасным.

Единственно возможный аналог привычной защите от читов Valve видит в системе, которая могла бы выявлять мошенников, анализируя действия каждого игрока на подозрительную активность. Однако подобный алгоритм требует серьёзной вычислительной мощи для своей работы.

Тем не менее Valve сообщила, что уже работает над прототипом подобной системы и уже добилась некоторых результатов. Но введение такой защиты в массовое использование пока под вопросом.