Microsoft покажет новую консоль в июне
Фото: © Casey Rodgers/Invision/AP/Fotolink
Компания Microsoft объявила дату проведения презентации Xbox на игровой выставке E3 2017.
Презентация начнётся в полночь с 11 на 12 июня по московскому времени. Об этом стало известно из официального твиттер-аккаунта Xbox.
Brace for big news.#XboxE3 briefing will air Sunday, June 11 at 2 PM PT. pic.twitter.com/EWilMOb47s— Xbox (@Xbox) 15 февраля 2017 г.
В ночь с 11 по 12 июня Microsoft представит новую игровую консоль на выставке E3 2017
Фото: © Casey Rodgers/Invision/AP/Fotolink
На карточке-приглашении изображена одна из частей Project Scorpio — загадочной игровой системы, которая рекламируется компанией как "самая мощная консоль в истории". На мероприятии Microsoft наконец расскажет подробности о Scorpio и, вероятно, сообщит официальное название.
Известно, что Project Scorpio будет поддерживать игры, которые разрабатываются для Xbox One. При этом устройство будет заточено под игру в разрешении 4K, а также Microsoft намерена обеспечить поддержку "качественной виртуальной реальности".