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Опубликовано 16 февраля 2017, 07:12

Microsoft покажет новую консоль в июне

Фото: &copy; Casey Rodgers/Invision/AP/Fotolink

Фото: © Casey Rodgers/Invision/AP/Fotolink

Компания Microsoft объявила дату проведения презентации Xbox на игровой выставке E3 2017.

Презентация начнётся в полночь с 11 на 12 июня по московскому времени. Об этом стало известно из официального твиттер-аккаунта Xbox.

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В ночь с 11 по 12 июня Microsoft представит новую игровую консоль на выставке E3 2017

Фото: © Casey Rodgers/Invision/AP/Fotolink

На карточке-приглашении изображена одна из частей Project Scorpio — загадочной игровой системы, которая рекламируется компанией как "самая мощная консоль в истории". На мероприятии Microsoft наконец расскажет подробности о Scorpio и, вероятно, сообщит официальное название.

Известно, что Project Scorpio будет поддерживать игры, которые разрабатываются для Xbox One. При этом устройство будет заточено под игру в разрешении 4K, а также Microsoft намерена обеспечить поддержку "качественной виртуальной реальности".

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Станислав Погорский
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