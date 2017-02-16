Microsoft покажет новую консоль в июне

Презентация начнётся в полночь с 11 на 12 июня по московскому времени. Об этом стало известно из официального твиттер-аккаунта Xbox.

В ночь с 11 по 12 июня Microsoft представит новую игровую консоль на выставке E3 2017

На карточке-приглашении изображена одна из частей Project Scorpio — загадочной игровой системы, которая рекламируется компанией как "самая мощная консоль в истории". На мероприятии Microsoft наконец расскажет подробности о Scorpio и, вероятно, сообщит официальное название.

Известно, что Project Scorpio будет поддерживать игры, которые разрабатываются для Xbox One. При этом устройство будет заточено под игру в разрешении 4K, а также Microsoft намерена обеспечить поддержку "качественной виртуальной реальности".