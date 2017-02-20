Приставы хотят искать алиментщиков и похищенных детей через поликлиники

Федеральная служба судебных приставов запросила поправки в законы, которые помогли бы ей защитить интересы детей.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) просит Госдуму дать ей больше полномочий, чтобы исполнять решения судов по семейным делам. Об этом говорится в запросе директора ФССП Артура Парфенчикова в адрес главы Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Плетнёвой, который оказался в распоряжении Лайфа. Так, главный судебный пристав страны просит разрешить его подчинённым получать в больницах и поликлиниках информацию об алиментщиках и родителях, которые похищают общих детей, арестовывать единственное жильё должников и принудительно взыскивать просроченные выплаты по алиментам без решения суда.

Жительница Санкт-Петербурга Александра уже месяц не видела своего малолетнего сына. Январским утром она оставила Сашу с дедушкой и спокойно ушла на работу. Посреди дня на её мобильник позвонили, сообщив, что ребёнка похитил её бывший муж Иван. Всё произошло, когда маленький Саша вместе с дедушкой пошли на прогулку. Отец мальчика жестоко избил пожилого мужчину, после чего силой посадил ребёнка в машину и уехал.

Такие случаи уже давно стали обыденностью в России. Несмотря на решение судов о том, у кого из родителей будет жить ребёнок и как часто с ним может встречаться другой родитель, разведённые супруги имеют на этот счёт иное мнение, причём настолько, что решаются похищать друг у друга детей. В других случаях матери или родственники не дают видеться с ребёнком бывшему супругу. Кто-то из родителей не платит алименты, и его долги достигают суммы в несколько миллионов рублей.

Например, в Кирове приставы сейчас охотятся за местной жительницей, которая с 2008 года задолжала алиментов на 1,3 миллиона рублей. Во всех таких конфликтных и спорных ситуациях родителям или законным представителям детей приходится добиваться исполнения судебных решений через ФССП. ФССП подобные истории тоже не нравятся, потому что решения судов выполнить не так просто: алиментщики подаются в бега, родители с ребёнком прячутся или не дают другой стороне исполнять свои родительские обязанности.

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Директор ФССП направил в Госдуму предложения, которые, по идее, должны развязать руки судебным приставам в борьбе со злостными неплательщиками алиментов и недобросовестными родителями. Например, чтобы эффективно искать должников, родителей-нарушителей и похищенных детей, главный судебный пристав просит разрешить его подчинённым получать в больницах и поликлиниках информацию об обращениях таких людей за медицинской помощью. — При обращении в медучреждения должника или лица, с которым может находиться разыскиваемый ребёнок, можно получить сведения об открытии больничного листа и адрес, по которому вызывали врача, — говорится в письме Парфёнчикова на имя председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Плетнёвой. Сейчас закон "Об охране здоровья граждан" не позволяет приставам запрашивать и получать такую информацию, потому что она относится к охраняемой законом врачебной тайне и не может раскрываться без согласия самого гражданина. Правила, по которым медики могут нарушать врачебную тайну, прописаны в законе об основах охраны здоровья граждан. В частности, там указано, что медработник должен предоставлять закрытую информацию правоохранительным органам, расследующим преступление или несчастный случай.

В ФССП считают, что информация из больниц и поликлиник могла бы точно установить, где скрывается злостный неплательщик алиментов или пропавший ребёнок. Глава ФССП жалуется и на то, что приставам трудно найти у должников имущество, чтобы взыскать долги. Парфёнчиков просит у Госдумы полномочия на то, чтобы отнимать единственное жильё у должников по алиментам. Недавно Минюст России разработал законопроект, который позволяет изымать единственное жильё у должников всех мастей. Однако эту экстренную меру планируется применять только по решению суда по отношению к людям, у которых больше нет ничего за душой, зарплата меньше долга, а размер и стоимость жилья превышают разумные потребности. Площадь квартиры должна в два раза превышать нормы проживания, которые в разных регионах варьируются от 14 до 18 кв. м на человека. Кроме того, у должника должны остаться деньги после всех выплат, чтобы купить жильё попроще.

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Также в ФССП предлагают временно ограничивать родительские права для людей, которые не живут вместе с ребёнком и при этом нарушают определённый судом порядок общения с ним.



Как считают в ФССП, эта мера позволила бы сократить число похищений детей со стороны бывших супругов. В своём письме Парфёнчиков подчёркивает, что у приставов должна быть возможность передавать обнаруженного ребёнка органам опеки, если его "основной" родитель в этот момент находится далеко и не имеет возможности его забрать.

На практике органы опеки сейчас отказываются забирать такого ребёнка и приставам приходится оставлять его у второго родителя до прибытия законного представителя. Это закончится новым похищением. — Таким образом, родитель с ребёнком может скрыться, исполнение решения суда о передаче несовершеннолетнего вновь отложится, а розыск возобновится, — говорится в письме Парфёнчикова.



Кроме того, в ФССП хотят сделать единый подход к индексации алиментов. Чтобы организации, которые платят алиментщику зарплату, сами производили индексацию. Сейчас это приходится делать приставам, что, с одной стороны, увеличивает нагрузку на них, а с другой — тормозит выплаты алиментов.

Вместе с тем, чтобы ускорить выплаты, Парфёнчиков предлагает разрешить приставам возбуждать исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам без соответствующего решения суда.



Получив предложения директора ФССП Артура Парфёнчикова, глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Плетнёва не стала спешить. По данным Лайфа, она разослала их в профильные министерства и ведомства, чтобы они предоставили своё мнение.