Экс-депутата Госдумы Олега Михеева объявили в федеральный розыск

Бывший депутат Госдумы Олег Михеев объявлен в федеральный розыск. Об этом руководитель пресс-службы Волгоградского областного суда Александр Чернов сообщил газете "Коммерсант".

Стоит отметить, что обвинительное заключение по уголовному делу экс-парламентария утвердила Генпрокуратура. Однако в суд дело не поступило, так как Михеев внезапно исчез, не поставив под документом свою подпись.

Чернов пояснил, что материалы дела не могут быть переданы на рассмотрение в суд, так как само заключение ещё не было изучено и подписано Михеевым.

— Он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске, — цитирует издание слова Чернова.