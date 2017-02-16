Экс-депутата Госдумы Олега Михеева объявили в федеральный розыск
Бывший депутат Госдумы Олег Михеев объявлен в федеральный розыск. Об этом руководитель пресс-службы Волгоградского областного суда Александр Чернов сообщил газете "Коммерсант".
Стоит отметить, что обвинительное заключение по уголовному делу экс-парламентария утвердила Генпрокуратура. Однако в суд дело не поступило, так как Михеев внезапно исчез, не поставив под документом свою подпись.
Чернов пояснил, что материалы дела не могут быть переданы на рассмотрение в суд, так как само заключение ещё не было изучено и подписано Михеевым.
— Он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске, — цитирует издание слова Чернова.
Напомним, по версии следствия, в 2007 году экс-депутат Госдумы Михеев изготовил фальшивые финансовые документы о наличии перед ним задолженности у "Волгопромбанка". Спустя 4 года Олег Михеев организовал направление в суд иска о взыскании с "Промсвязьбанка" денег в размере 2,1 миллиарда рублей.