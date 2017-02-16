ВСУ обстреляли ДНР из РСЗО "Град"

Украинские силовики за прошедшую ночь обстреляли десять районов Донецкой Народной Республики, причём применяли реактивные системы залпового огня "Град". Как сообщил Лайфу источник в силовых структурах ДНР, всего за прошедшие сутки зафиксировано 1048 обстрелов.

В частности, ВСУ нанесли 20 ударов из РСЗО, 321 из артиллерии, 418 из миномётов, три из ПТУР, 15 из танков, 69 из БМП, 51 из РПГ и один из зенитной установки.