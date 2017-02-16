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Регион
Опубликовано 16 февраля 2017, 08:04

ВСУ обстреляли ДНР из РСЗО "Град"

Фото: flickr.com

Фото: flickr.com

Украинские силовики за прошедшую ночь обстреляли десять районов Донецкой Народной Республики, причём применяли реактивные системы залпового огня "Град". Как сообщил Лайфу источник в силовых структурах ДНР, всего за прошедшие сутки зафиксировано 1048 обстрелов.

В частности, ВСУ нанесли 20 ударов из РСЗО, 321 из артиллерии, 418 из миномётов, три из ПТУР, 15 из танков, 69 из БМП, 51 из РПГ и один из зенитной установки.

Наиболее интенсивный огонь вёлся по району "Вольво-центра" и донецкого аэропорта, окраинам Ясиноватой, сёлам Спартак, Жабичево, Крутая Балка, Яковлевка, Васильевка Ясиноватского района, Саханка, Ленинское Новоазовского района.

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Сергей Макаренко
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