Число сыгранных матчей в Dota 2 превысило 3 миллиарда

Фанаты самой популярной компьютерной игры продолжают устанавливать новые рекорды.

15 февраля 2017 года в южно-азиатском регионе был сыгран трёхмиллиардный матч в Dota 2. В это число входят все игры, включая соревновательные и публичные.

Фанаты Dota 2 отыграли уже 3 миллиарда матчей Фото © Flickr/Dota 2 The International

Напомним, в начале декабря 2015 года число матчей в Dota 2 превысило отметку в два миллиарда.

Ранее компания Valve, ответственная за разработку игры, неоднократно заявляла о незапланированном увеличении количества игровых серверов. Дело в том, что разработчики не ожидали подобной активности геймеров.