Число сыгранных матчей в Dota 2 превысило 3 миллиарда
Фанаты самой популярной компьютерной игры продолжают устанавливать новые рекорды.
15 февраля 2017 года в южно-азиатском регионе был сыгран трёхмиллиардный матч в Dota 2. В это число входят все игры, включая соревновательные и публичные.
Фанаты Dota 2 отыграли уже 3 миллиарда матчей
Напомним, в начале декабря 2015 года число матчей в Dota 2 превысило отметку в два миллиарда.
Ранее компания Valve, ответственная за разработку игры, неоднократно заявляла о незапланированном увеличении количества игровых серверов. Дело в том, что разработчики не ожидали подобной активности геймеров.
Dota 2 — многопользовательская онлайн-игра в жанре MOBA, месячная аудитория которой превышает 13 миллионов пользователей. Проект также является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин, только на официальных турнирах по которой в этом году было разыграно почти 30 миллионов долларов призовых.