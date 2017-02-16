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Регион
Опубликовано 16 февраля 2017, 08:41

Число сыгранных матчей в Dota 2 превысило 3 миллиарда

Фото &copy; Flickr/Dota 2 The International

Фото © Flickr/Dota 2 The International

Фанаты самой популярной компьютерной игры продолжают устанавливать новые рекорды.

15 февраля 2017 года в южно-азиатском регионе был сыгран трёхмиллиардный матч в Dota 2. В это число входят все игры, включая соревновательные и публичные.

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Фанаты Dota 2 отыграли уже 3 миллиарда матчей

Фото © Flickr/Dota 2 The International

Напомним, в начале декабря 2015 года число матчей в Dota 2 превысило отметку в два миллиарда.

Ранее компания Valve, ответственная за разработку игры, неоднократно заявляла о незапланированном увеличении количества игровых серверов. Дело в том, что разработчики не ожидали подобной активности геймеров.

Dota 2 — многопользовательская онлайн-игра в жанре MOBA, месячная аудитория которой превышает 13 миллионов пользователей. Проект также является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин, только на официальных турнирах по которой в этом году было разыграно почти 30 миллионов долларов призовых.

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Сергей Сурепин
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