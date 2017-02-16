Фальшивая нота оперной певицы

"…не принимаю, не планирую, не имею гражданства иностранного государства либо вида на жительство и иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства", — под этой фразой в заявлении на участие в предварительном голосовании в 2016 году поставила свою подпись Мария Максакова-Игенбергс.

Сегодня в своих интервью она сама призналась в том, что нарушила российское законодательство, которое запрещает депутатам Государственной думы быть гражданами другой страны. Призналась, что она лгунья. Потому что ещё в 2011 году, когда впервые избиралась в Думу, она яростно доказывала, что у неё только российское гражданство и никакого иного нет, что хочет посвятить свою жизнь служению России. А теперь мы все узнаём, что вся её жизнь — сплошная фальшь.

"Ну да, когда я прошла в Государственную думу, они осознали, что у меня есть второе гражданство", — заявляет Максакова-Игенбергс, ругая на чём свет стоит страну и парламент, в который так отчаянно рвалась попасть во второй раз. Говорит, что рада, что не отказалась от второго гражданства. То есть радуется тому, что обманула людей, что нарушила закон.

С таким же рвением она пела российский гимн в стенах Думы, с каким её муж-депутат в то время говорил о воссоединении Крыма с Россией у себя на странице в соцсетях. Когда началась вся эта история с украинским гражданством Вороненкова, его заявлениями в прессе о том, что, мол, он всегда считал, что Крым — это не Россия, и даже стал давать какие-то показания, то казалось поначалу, что Максаковой просто не повезло с мужем. Как говорится, сердцу не прикажешь, не может же она за него отвечать, оба взрослые. И к слову, эти взрослые счастливы были присутствовать на знаменательной встрече представителей думских фракций с президентом 14 августа 2014 года в Ялте.

Вороненкова потянуло на Украину, потому что, мол, он наполовину украинец. А Максакову за ним потянуло туда же, видимо, "право почвы" и "право крови", которое у неё "от рождения" (папа — гражданин ФРГ). Это из интервью Максаковой на Украине, которое она дала "Медузе". Похоже, что с этим правом она получила ещё что-то нехорошее, раз отправилась прославлять страну, в которой нацизм и фашизм — явление нормальное.

В одном, получается, только не соврала в своё время Максакова: когда говорила, что её электорат находится не на Уралвагонзаводе.

Вообще, с трудом укладывается в голове: как такое может быть, что ещё вчера эти люди были депутатами, пытались снова пройти в Госдуму? Нет-нет, да приходит мысль о том, что на самом деле эту парочку пытают в застенках СБУ, Денису втыкают иголки под ногти, а оперной певице грозят залить глотку свинцом или угрожают жизни их "первого межфракционного" ребёнка.

Может, надо спецподразделение высылать на Украину их спасать? Только, боюсь, что это всё же фальшивая натура Марии Максаковой-Игенбергс и её очередного мужчины, и радует, что в списках депутатов Государственной думы VII созыва их нет. Предателей везде не любят, и красивый город Киев не исключение.

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