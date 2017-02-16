Борец за целостность России и против Pokemon Go. Чем известен Денис Вороненков

На сайте КПРФ до сих пор осталась личная страничка получившего гражданство Украины и переехавшего в Киев экс-депутата Дениса Вороненкова. На ней представлена подборка новостей о его выступлениях, встречах с избирателями и инициативах. В некоторых из своих речей Вороненков рассказывает о том, как правильно воспитать молодое поколение, чтобы оно не было лишено нравственных ориентиров и не стремилось строить своё будущее вне России.

Мы все любим свою страну, но по-разному. И чем более человек образован, чем выше его интеллектуальный уровень, тем более конкретные формы принимает его любовь. А если он при этом лишён определённых нравственных понятий, не воспитан в соответствующих традициях и формах — реперные точки его любви к родине становятся совсем хищническими. И молодой гражданин начинает смотреть на свою страну как на дойную корову, а на свой народ — как на стадо. Не зря, согласно социологическим опросам, всё большее число выпускников вузов не связывает своё будущее со своей родиной, Денис Вороненков, выступление в Госдуме 18 ноября 2014 г.

Но начал это выступление Вороненков с приведения в пример современной Украины, которая сегодня "не только трагедия братского нам народа, но и урок всем нам".

Вот что происходит с молодёжью, которая целенаправленно в течение многих лет подвергается определённому воздействию. Через СМИ, фильмы, песни, школу, бытовое поведение окружающих. 25 лет несколько поколений молодых людей воспитывались в антироссийском и русофобском духе. Результат мы видим, Денис Вороненков, выступление в Госдуме 18 ноября 2014 г.

Также депутат добавил, что "можно долго обсуждать достоинства и идеологические недостатки октябрятской, пионерской и комсомольской организаций, но они определённо занимались именно воспитанием, которое академик Иван Павлов определил как "механизм обеспечения сохранения исторической памяти популяции".

Ещё до этого выступления, в 2013 году, Денис Вороненков в числе группы депутатов КПРФ внёс в Госдуму законопроект о наказании за призывы к нарушению территориальной целостности России. В декабре 2013 года закон, предусматривающий штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет, был принят.

"Вводимые нормы позволят предупреждать возможные сепаратистские тенденции и призывы к действиям по уступке частей территории России иностранным государствам, а также пресекать распространение сведений, оправдывающих эти действия", — отмечали авторы законодательной инициативы.

Теперь же сам Вороненков заявил, что "ошибку" присоединения Крыма к России нужно исправлять.

Решением фракции КПРФ было голосовать за присоединение Крыма, и карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал. Затем я увидел, к каким тяжёлым последствиям это голосование привело, и сегодня считаю это грубой ошибкой. Ошибка моя и ошибка России. И эту ошибку надо исправлять, Денис Вороненков, интервью 14 февраля 2017 г.

Известен экс-депутат и ещё одной инициативой. В июле 2016 года, когда широкое распространение получила новая игра с элементами дополненной реальности Pokemon Go, Денис Вороненков попросил ФСБ и Минкомсвязи запретить её в России. Официальный сайт КПРФ сообщал, что, по мнению депутата, пользователи игры могут стать участниками шпионажа и даже теракта.

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