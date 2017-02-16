Действия игроков Prey скажутся на финале игры

Разработчики перезапуска Prey решили рассказать о наличии нескольких концовок игры.

Arkane Studios постепенно раскрывает карты, делясь новой информацией об обновлённой Prey. В этот раз разработчики ответили на один из ключевых вопросов: будет ли в новой игре несколько концовок, как это было в предыдущей серии студии Dishonored.

В Prey будет несколько концовок Фото: © Wikipedia.org

По словам ведущего дизайнера игры Рикардо Бэра, концовок в Prey будет несколько. Финал игры напрямую будет зависеть от того, как геймеры будут относиться к другим людям на станции. На последующую судьбу остальных выживших больше всего будут влиять действия игроков.

Бэр добавил, что всего в Prey будет две ключевые ветки событий, исход которых отличается в зависимости от действий геймеров.

Новая Prey расскажет историю Моргана Ю., который был подопытным в ряде загадочных экспериментов. Они связаны с расширением человеческих способностей. Из-за этого у главного героя появились сверхсилы.